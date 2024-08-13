灣區校園比賽丨第二屆「三地童聲盃」演講說故事比賽　逾500學生參與比拼演講技巧

▲ 「三地童聲盃」第二屆（粵港澳區賽）演講說故事比賽2024早前在香港順利舉行，粵港澳三地逾500名學生參賽。(有關機構提供)

「三地童聲盃」第二屆（粵港澳區賽）演講說故事比賽2024早前在香港順利舉行，粵港澳三地逾500名學生參賽，藉著演講故事傳遞他們對世界的觀察與思考，同時提供孩子們一個展示自私、提升自信，以及鍛鍊口才的重要舞台。

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由香港演辯總會主辦、佛山市南海區教育局及澳門演講家協會合辦「三地童聲盃」第二屆（粵港澳區賽）演講說故事比賽2024，於上月13日在本港舉行。來自粵港澳三地逾500名高小、以及中學生，參與廣東話、普通話及英文三組賽事，藉以促進三地文化交流，同學們亦能互相切磋演講技巧。

比賽當天，中華基督教會基智中學校長、香港演辯總會榮譽顧問李淦章博士，啟基學校何燕華校長、金巴崙長老會耀道中學衞振豪校長、澳門演講家協會創會會長黎俊文及香港演辯總會秘書長鍾賜宏等擔任主禮嘉賓。

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香港演辯總會「三地童聲盃」籌委會榮譽主席葉湛溪表示，比賽一直以來都是孩子們展示自我、提升自信、鍛鍊口才的重要舞台。在這個舞台上，孩子們不僅能夠分享他們的故事，還能通過講述這些故事，傳遞出他們對世界的觀察與思考。這種能力的培養，對他們未來的發展具有非常重要的意義。

香港演辯總會秘書長兼「三地童聲盃」籌委會主席鍾賜宏致辭表示，回顧去年第一屆比賽，要特別感謝前教育局教學支援組高級課程支援主任黎耀庭，為比賽制定專業的評審標準，並將這標準引進至《職場有效溝通能力培訓規範》(EWCC)作為灣區標準項目。今年更增設學校交流活動，讓同學更切身處地去感受不同文化，令三地文化共融更向前邁進一大步。

立法會議員鄧飛早前在香港區總決賽頒獎典禮任主禮嘉賓，他表示，在網絡發達的時代，很多人往往都沒耐性聆聽或觀看時間太長的片段，令現時演講及說故事是非常困難。同學們如何運用自己的聲線、語言技巧去吸引聽眾至關重要，希望將來比賽愈辦愈精彩，讓更多的同學接觸演講。

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