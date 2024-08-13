法證先鋒VI丨趙璧渝演網紅獲讚感開心　蔡潔演出浴戲騷白滑美肌

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》蔡潔及趙璧渝。

TVB劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）在昨晚（8月12日）首播，當中蔡潔飾演的法醫Dr.范及趙璧渝飾演的網紅凌詩蕙，獲網民盛讚身材樣貌兼備的二人，在劇中飾演無所不談的閨蜜，因而獲封《法證先鋒6》「顏值姊妹花」。

近年先後憑《法言人》演CoCo及《逆天奇案》系列的妹頭角色成功入屋的趙璧渝，這次飾演為點擊不惜一切的Youtuber，昨晚在《法證先鋒6》一出場即大玩直播，並於直播期間因意外發現死屍而由無名Youtuber躍升為網紅，角色塑造頗為貼地。

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法證先鋒VI丨趙璧渝獲讚感開心

除外表獲關注，趙璧渝的角色造型同樣引發熱討，網民讚趙璧渝劇中造型是其從演以來最省鏡，又讚她演技自然，希望趙璧渝將來可在劇集演出方面獲得更多發揮。

對於獲網友大讚造型亮眼，趙璧渝大嗌開心：「劇組嘅設計師花咗好多心機，試咗好多套衫又配搭唔同嘅飾物，去配搭出呢個Y2K style，都係造型師嘅功勞！」

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法證先鋒VI丨蔡潔出浴戲曝光

趙璧渝透露，為演好KOL事前做足功課：「要習慣揸住自拍棍同電話Keep住講嘢，模擬做直播。同埋對白上，有時會夾雜少少英文，語氣上面都會有調整，同以往飾演警察、醫生呢啲專業人士唔同。」講到劇中發現屍體場口異常暗黑，問到趙璧渝拍攝時有否遇到任何驚險事時，她透露拍攝時不慎仆倒：「嗰場戲係講我Kick到屍體跌親，拍嘅時候我都真係因為地下濕所以跣親，擦損同瘀咗膝頭哥，所以成件事好真實。」

另外，劇組還率先曝光蔡潔在第2集的出浴戲相關劇照，劇照所見，蔡潔沖涼期間身上的疤痕若隱若現，估計與第五季險被關楚耀生劏的情節有關；不過相關橋段播出後，網民卻錯重點大讚蔡潔擁有超白滑肌膚及修長美腿，十分搞笑。

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