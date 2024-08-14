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印度神童｜南海2025年發生地震海嘯？　印度神童7大最新預言：或會種族滅絕

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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印度神童7大最新預言，於2025上半年將發生3大件事，包括發生大型海底地震，並引發海嘯。

【印度神童/預言/日本地震/南海地震/我所看見的未來/竜樹諒】日本宮崎縣早前發生7.1級地震，日本氣象廳隨後首次發出「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」訊息，警告南海海槽發生大地震的可能性大幅增加。消息一出，不少人翻出日本預言漫畫《我所看見的未來》中一個關於2025年的預知，指日本會發生大地震和海嘯，引起大批網民討論。近日印度神童阿南德（Abhigya Anand）出席也公開談及3大事件將於2025上半年發生，包括發生大型海底地震，並引發海嘯，與龍樹諒的預知不謀而合？

印度神童｜預言2040年「大合相」發生重大改變

印度神童阿南德上周二（6日）出席台灣舉行的亞洲區塊鏈高峰會ABS（Asia Blockchain Summit）。神童本次以〈顛覆性創新的週期：占星週期如何影響全球轉型〉為題發表近20分鐘的演說，他最先提到2040年形成的「大合相」（意指木星和土星兩顆行星彼此靠近），世界會發生一些特別的事情。他又指2040年的「大合相」是800多年來最接近的時期，會影響未來4個世紀。

2020年曾發生過一次「大合相」，該年經歷疫情，全球封鎖、經濟短時間內大幅度下滑，科技迅速發生。神童也舉出以往發生「大合相」的重大事件，如1206年蒙古帝國堀起、1345年歐洲爆發黑死病、及1603年股票市場的發明。

印度神童阿南德上周二（6日）出席台灣舉行的亞洲區塊鏈高峰會ABS。（影片截圖）

印度神童｜2040年有重大發明 太空旅行普及化

阿南德指未來20年間的人工智慧、量子計算和、區塊鏈等技術領域會繼續變革，2030年後他所提到的技術會達至市場成熟，直至2040年，人類會看到技術發展最重要的一年，之後更將會有一個重大發明。到時太空旅行會變得普及，區塊鏈將會改變人類發展和工業經濟領域，AI也會改變人類生活。

科技進步對人類社會帶來不少益處，不過神童指人類可能為了自身利益利用科技，甚至民主作為代價，因此他呼籲場內的科技界頂尖人士應善用這些技術造福社會，非傷害社會。

印度神童｜預言2025上半年南海發生地震海嘯

阿南德在出席ABS亞洲區塊鏈高峰會前，曾接受視訊訪問，並預言南海在2025上半年，會發生3大事件，第一，有機會爆發區域衝突事件，第二，發生天災，第三，出現類似種族滅絕的事件。對於天災事件，他指應該會發生在2024年末至2025年上半年，這段期間因土星和月球北交點相會，象徵與水有關的區域會發生事，最先出現的地方便是南海，可能會發生地震、海嘯等天災。

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印度神童2024及25年的預言

阿南德早前也有影片預言世界未來會面臨的大事，包括政治、全球戰事、天災等。

以下為阿南德在2024及25年的預言：

1. 東南亞國家急速變化

    2024年很多政策會發生急速變化，而這些改變可能是「好的變化」。

2. 世界大戰不會發生

    2024年不會發生世界大戰，短期內也不會發生。

3. 全球陷入衝突

    占星術指全球衝突將會在未來幾年頻繁發生，雖然不是世界大戰，但「全球衝突」堪比大戰，除非人類團結一致。

4. 種族滅絕

    2025年4月有可能會發生，但事件會被隱藏。

5. 發生地震海嘯

    2025年可能會出現大規模的地震並引發海嘯。

6. 測試新型攻擊性武器

7. 2024年4月至2025年4月會頻繁發生大事。

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日本預言漫畫家：2025年發生地震

日本預言漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）所推出的漫畫《我所看見的未來》中，曾預知有關2025年大災難一事。竜樹諒的漫畫紀錄了她所夢到的災難，她曾前到2025年7月5日早上時間，日本、台灣、香港、菲律賓等地區會發生天災難，高達40米的海嘯湧向各個陸地，令各地區的陸地連接在一起。

不過，有關的預言、預知之事，曾被人批評，信不信由你。

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