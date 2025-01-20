2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕

▲ 印度神童7大最新預言，於2025上半年將發生3大件事，包括發生大型海底地震，並引發海嘯。

【印度神童/2025預言/日本地震/南海地震/我所看見的未來/竜樹諒/盲婆】日本宮崎縣繼去年發生7.1級地震後，於1月13日晚上宮崎縣附近海域再發生6.8級地震，再次引起國際關注「南海海溝特大地震」。根據最新的地震評估報告顯示，日本南海海槽於30年內遭遇8至9級大地震的發生機率已上升至約80%！而台灣前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋也曾指出，未來南海海槽發生規模8至9巨大地震機率高達7至8成，更有5個地區要特別留意。

最近不少人翻出日本預言漫畫《我所看見的未來》中一個關於2025年的預知，指日本會發生大地震和海嘯，引起大批網民討論。而印度神童阿南德（Abhigya Anand）也公開談及3大事件將於2025上半年發生，包括發生大型海底地震，並引發海嘯，與竜樹諒的預知不謀而合！

另外，著名預言家盲眼龍婆更預示世界末日將於2025年開始，另有兩個歐洲國家會發生衝突，導致歐洲人口大量減少。連同法國著名星象大師諾查丹瑪斯（Nostradamus）對2025年的預言，意味著今年可能是改變人類未來關鍵節的一年！

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2025預言｜印度神童指2040年「大合相」有重大改變

印度神童阿南早前出席台灣舉行的亞洲區塊鏈高峰會ABS（Asia Blockchain Summit）。神童本次以〈顛覆性創新的週期：占星週期如何影響全球轉型〉為題發表近20分鐘的演說，他最先提到2040年形成的「大合相」（意指木星和土星兩顆行星彼此靠近），世界會發生一些特別的事情。他又指2040年的「大合相」是800多年來最接近的時期，會影響未來4個世紀。

2020年曾發生過一次「大合相」，該年經歷疫情，全球封鎖、經濟短時間內大幅度下滑，科技迅速發生。神童也舉出以往發生「大合相」的重大事件，如1206年蒙古帝國堀起、1345年歐洲爆發黑死病、及1603年股票市場的發明。

▲ 印度神童阿南德早前出席台灣舉行的亞洲區塊鏈高峰會ABS。（影片截圖）

印度神童｜2040年有重大發明 太空旅行普及化

阿南德指未來20年間的人工智慧、量子計算和、區塊鏈等技術領域會繼續變革，2030年後他所提到的技術會達至市場成熟，直至2040年，人類會看到技術發展最重要的一年，之後更將會有一個重大發明。到時太空旅行會變得普及，區塊鏈將會改變人類發展和工業經濟領域，AI也會改變人類生活。

科技進步對人類社會帶來不少益處，不過神童指人類可能為了自身利益利用科技，甚至民主作為代價，因此他呼籲場內的科技界頂尖人士應善用這些技術造福社會，非傷害社會。

印度神童｜預言2025上半年南海發生地震海嘯

阿南德在出席ABS亞洲區塊鏈高峰會前，曾接受視訊訪問，並預言南海在2025上半年，會發生3大事件，第一，有機會爆發區域衝突事件，第二，發生天災，第三，出現類似種族滅絕的事件。對於天災事件，他指應該會發生在2024年末至2025年上半年，這段期間因土星和月球北交點相會，象徵與水有關的區域會發生事，最先出現的地方便是南海，可能會發生地震、海嘯等天災。

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印度神童2024及2025年的預言

阿南德早前也有影片預言世界未來會面臨的大事，包括政治、全球戰事、天災等。

以下為阿南德在2024及2025年的預言：

1. 東南亞國家急速變化

2024年很多政策會發生急速變化，而這些改變可能是「好的變化」。

2. 世界大戰不會發生

2024年不會發生世界大戰，短期內也不會發生。

3. 全球陷入衝突

占星術指全球衝突將會在未來幾年頻繁發生，雖然不是世界大戰，但「全球衝突」堪比大戰，除非人類團結一致。

4. 種族滅絕

2025年4月有可能會發生，但事件會被隱藏。

5. 發生地震海嘯

2025年可能會出現大規模的地震並引發海嘯。

6. 測試新型攻擊性武器

7. 2024年4月至2025年4月會頻繁發生大事

▲ 日本預言漫畫家竜樹諒曾夢到2025年7月5日早上時間，日本、台灣、香港、菲律賓等地區會發生災難。（網上圖片）

2025預言｜日本預言漫畫家：2025年大地震會波及香港

日本預言漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）所推出的漫畫《我所看見的未來》中，曾預知有關2025年大災難一事。竜樹諒的漫畫記錄了她所夢到的災難，她曾夢到2025年7月5日早上時間，日本、台灣、香港、菲律賓等地區會發生天災，高達40米的海嘯湧向各個陸地，令各地區的陸地連接在一起。

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日本地震｜法國星象家神預測日本地震？ 總結2024年全球6大預言

▲ 盲眼龍婆巴巴萬加（Baba Vanga）預言2025年會有兩個歐洲國家會發生衝突，導致歐洲人口大量減少。（X圖片）

2025預言｜盲眼龍婆預言2025年末日開始

於1996年去世的保加利亞預言家盲眼龍婆巴巴萬加（Baba Vanga），被外媒指她的預測準確率高達85%，其中包括911事件、奧巴馬當選、英國脫歐等世界大事。

盲眼龍婆曾預測人類的滅亡，她預示世界末日將會在2025年開始，但人類會在5079年被消滅，另外會有兩個歐洲國家會發生衝突，導致歐洲人口大量減少。

▲ 法國星象大師預言歐洲於2025年會爆發戰爭及瘟疫。（網上圖片）

2025預言｜法國星象大師預言歐洲爆戰爭及瘟疫

此外，法國著名星象大師諾查丹瑪斯（Nostradamus）曾透過星象排列，預測2025年歐洲將爆發戰爭，處於無政府狀態，令歐洲成為主戰場。更有可能會發生古老瘟疫的大爆發，比戰爭的威脅更嚴重。在他的預言當中，還提到一個帝國的毀滅。

諾查丹瑪斯曾預言2024年會發生兩場天災，當中日本沿海將會發生地震引發海嘯，這與日本石川縣地震不謀而合。除了日本，諾查丹瑪斯亦預言意大利埃特納火山（Mount Etna）將於2024年底或2025年初爆發。

諾查丹瑪斯早在400年前就撰寫一本預言書《諸世紀》（原名《百詩集》），書中紀載至西元3797年的所有預言，並多次預測歷史大事，像是法王亨利二世之死、法國大革命、希特拉崛起、美國前總統甘迺迪會遇刺身亡及倫敦發生大火等，多次預測都應驗成真。

不過，有關的預言、預知之事，曾被人批評，信不信由你。

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