  • 18°C
香港時間：2025120日 (一) 21:04

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕

休閒消費

撰文： 星之子

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

印度神童7大最新預言，於2025上半年將發生3大件事，包括發生大型海底地震，並引發海嘯。

【印度神童/2025預言/日本地震/南海地震/我所看見的未來/竜樹諒/盲婆】日本宮崎縣繼去年發生7.1級地震後，於1月13日晚上宮崎縣附近海域再發生6.8級地震，再次引起國際關注「南海海溝特大地震」。根據最新的地震評估報告顯示，日本南海海槽於30年內遭遇8至9級大地震的發生機率已上升至約80%！而台灣前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋也曾指出，未來南海海槽發生規模8至9巨大地震機率高達7至8成，更有5個地區要特別留意。

最近不少人翻出日本預言漫畫《我所看見的未來》中一個關於2025年的預知，指日本會發生大地震和海嘯，引起大批網民討論。而印度神童阿南德（Abhigya Anand）也公開談及3大事件將於2025上半年發生，包括發生大型海底地震，並引發海嘯，與竜樹諒的預知不謀而合！

另外，著名預言家盲眼龍婆更預示世界末日將於2025年開始，另有兩個歐洲國家會發生衝突，導致歐洲人口大量減少。連同法國著名星象大師諾查丹瑪斯（Nostradamus）對2025年的預言，意味著今年可能是改變人類未來關鍵節的一年！

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
歌星媽媽︱曹敏寶1原因安排子女讀英基　否認少奶奶唔憂做：老公唔係非常富裕！

2025預言｜印度神童指2040年「大合相」有重大改變

印度神童阿南早前出席台灣舉行的亞洲區塊鏈高峰會ABS（Asia Blockchain Summit）。神童本次以〈顛覆性創新的週期：占星週期如何影響全球轉型〉為題發表近20分鐘的演說，他最先提到2040年形成的「大合相」（意指木星和土星兩顆行星彼此靠近），世界會發生一些特別的事情。他又指2040年的「大合相」是800多年來最接近的時期，會影響未來4個世紀。

2020年曾發生過一次「大合相」，該年經歷疫情，全球封鎖、經濟短時間內大幅度下滑，科技迅速發生。神童也舉出以往發生「大合相」的重大事件，如1206年蒙古帝國堀起、1345年歐洲爆發黑死病、及1603年股票市場的發明。

印度神童阿南德早前出席台灣舉行的亞洲區塊鏈高峰會ABS。（影片截圖）

印度神童｜2040年有重大發明 太空旅行普及化

阿南德指未來20年間的人工智慧、量子計算和、區塊鏈等技術領域會繼續變革，2030年後他所提到的技術會達至市場成熟，直至2040年，人類會看到技術發展最重要的一年，之後更將會有一個重大發明。到時太空旅行會變得普及，區塊鏈將會改變人類發展和工業經濟領域，AI也會改變人類生活。

科技進步對人類社會帶來不少益處，不過神童指人類可能為了自身利益利用科技，甚至民主作為代價，因此他呼籲場內的科技界頂尖人士應善用這些技術造福社會，非傷害社會。

印度神童｜預言2025上半年南海發生地震海嘯

阿南德在出席ABS亞洲區塊鏈高峰會前，曾接受視訊訪問，並預言南海在2025上半年，會發生3大事件，第一，有機會爆發區域衝突事件，第二，發生天災，第三，出現類似種族滅絕的事件。對於天災事件，他指應該會發生在2024年末至2025年上半年，這段期間因土星和月球北交點相會，象徵與水有關的區域會發生事，最先出現的地方便是南海，可能會發生地震、海嘯等天災。

點擊圖片放大
+5
+4

印度神童2024及2025年的預言

阿南德早前也有影片預言世界未來會面臨的大事，包括政治、全球戰事、天災等。

以下為阿南德在2024及2025年的預言：

1. 東南亞國家急速變化

  • 2024年很多政策會發生急速變化，而這些改變可能是「好的變化」。

2. 世界大戰不會發生

  • 2024年不會發生世界大戰，短期內也不會發生。

3. 全球陷入衝突

  • 占星術指全球衝突將會在未來幾年頻繁發生，雖然不是世界大戰，但「全球衝突」堪比大戰，除非人類團結一致。

4. 種族滅絕

  • 2025年4月有可能會發生，但事件會被隱藏。

5. 發生地震海嘯

  • 2025年可能會出現大規模的地震並引發海嘯。

6. 測試新型攻擊性武器

7. 2024年4月至2025年4月會頻繁發生大事

日本預言漫畫家竜樹諒曾夢到2025年7月5日早上時間，日本、台灣、香港、菲律賓等地區會發生災難。（網上圖片）

2025預言｜日本預言漫畫家：2025年大地震會波及香港

日本預言漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）所推出的漫畫《我所看見的未來》中，曾預知有關2025年大災難一事。竜樹諒的漫畫記錄了她所夢到的災難，她曾夢到2025年7月5日早上時間，日本、台灣、香港、菲律賓等地區會發生天災，高達40米的海嘯湧向各個陸地，令各地區的陸地連接在一起。

點擊圖片放大
+6
+5

更多預言即睇：

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？

日本地震｜法國星象家神預測日本地震？　總結2024年全球6大預言

盲眼龍婆巴巴萬加（Baba Vanga）預言2025年會有兩個歐洲國家會發生衝突，導致歐洲人口大量減少。（X圖片）

2025預言｜盲眼龍婆預言2025年末日開始

於1996年去世的保加利亞預言家盲眼龍婆巴巴萬加（Baba Vanga），被外媒指她的預測準確率高達85%，其中包括911事件、奧巴馬當選、英國脫歐等世界大事。

盲眼龍婆曾預測人類的滅亡，她預示世界末日將會在2025年開始，但人類會在5079年被消滅，另外會有兩個歐洲國家會發生衝突，導致歐洲人口大量減少。

法國星象大師預言歐洲於2025年會爆發戰爭及瘟疫。（網上圖片）

2025預言｜法國星象大師預言歐洲爆戰爭及瘟疫

此外，法國著名星象大師諾查丹瑪斯（Nostradamus）曾透過星象排列，預測2025年歐洲將爆發戰爭，處於無政府狀態，令歐洲成為主戰場。更有可能會發生古老瘟疫的大爆發，比戰爭的威脅更嚴重。在他的預言當中，還提到一個帝國的毀滅。

諾查丹瑪斯曾預言2024年會發生兩場天災，當中日本沿海將會發生地震引發海嘯，這與日本石川縣地震不謀而合。除了日本，諾查丹瑪斯亦預言意大利埃特納火山（Mount Etna）將於2024年底或2025年初爆發。

諾查丹瑪斯早在400年前就撰寫一本預言書《諸世紀》（原名《百詩集》），書中紀載至西元3797年的所有預言，並多次預測歷史大事，像是法王亨利二世之死、法國大革命、希特拉崛起、美國前總統甘迺迪會遇刺身亡及倫敦發生大火等，多次預測都應驗成真。

不過，有關的預言、預知之事，曾被人批評，信不信由你。

相關新聞：

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？

日本地震｜回顧日本百年來3次毀滅性地震　阪神大地震威力相當6.5萬噸核彈

日本地震｜日本旅遊必備8大防災APP　地震預報/避難所/即時防災資訊【附下載連結】

日本地震｜巨大地震預警遊日遇險有無得賠？　一文看清保險業界索賠5大指引

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
19:32 2025/01/02
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
日本地震｜回顧日本百年來3次毀滅性地震　阪神大地震威力相當6.5萬噸核彈
19:51 2024/08/14
日本地震｜回顧日本百年來3次毀滅性地震　阪神大地震威力相當6.5萬噸核彈
日本地震｜日本旅遊必備8大防災APP　地震預報/避難所/即時防災資訊【附下載連結】
16:28 2024/08/14
日本地震｜日本旅遊必備8大防災APP　地震預報/避難所/即時防災資訊【附下載連結】
日本地震｜巨大地震預警遊日遇險有無得賠？　一文看清保險業界索賠5大指引
18:46 2024/08/14
日本地震｜巨大地震預警遊日遇險有無得賠？　一文看清保險業界索賠5大指引
日本地震｜地震後信號中斷如何報平安？ 日本推免費災難公共Wi-Fi助聯絡家人
13:43 2024/08/12
日本地震｜地震後信號中斷如何報平安？ 日本推免費災難公共Wi-Fi助聯絡家人
日本地震2024｜日本發生大地震要點做？　23項必備防災用品此1物最重要
13:34 2024/08/13
日本地震2024｜日本發生大地震要點做？　23項必備防災用品此1物最重要

你可能感興趣

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
19:32 2025/01/02
2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？
日本地震｜回顧日本百年來3次毀滅性地震　阪神大地震威力相當6.5萬噸核彈
19:51 2024/08/14
日本地震｜回顧日本百年來3次毀滅性地震　阪神大地震威力相當6.5萬噸核彈
日本地震｜日本旅遊必備8大防災APP　地震預報/避難所/即時防災資訊【附下載連結】
16:28 2024/08/14
日本地震｜日本旅遊必備8大防災APP　地震預報/避難所/即時防災資訊【附下載連結】
地震 海嘯 災難 土星 木星 區塊鏈 印度

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月20日 時間16:05）
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
萬千星輝頒獎典禮2024︱張振朗成雙料視帝龔嘉欣首封視后　《反黑英雄》獲最佳劇集成大贏家【不斷更新】
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
出爐視后｜龔嘉欣首摘視后感懷身世超洋蔥　單親下成長渴望組織家庭接受閃婚
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
大寒節氣2025｜二十四節氣「大寒」6大禁忌　1類食物不宜吃　穿2種顔色衫最旺
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多
萬千星輝頒獎典禮2024男飛躍︱阮浩棕棄金融業入演藝圈　 感謝緋聞女友何沛珈：佢幫助我好多