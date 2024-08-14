無處不旅遊｜民建聯辦比賽邀市民拍片介紹景點　冠軍可獲8000元五星級酒店禮券

▲ 民建聯舉辦短片比賽邀市民介紹香港景點。（民建聯供圖）

民建聯推出有獎比賽，邀市民拍片介紹香港不同的旅遊景點，4大主題包括「美食探索」、「歷史文化傳承」、「綠色生態」及「潮流打卡點」，得獎者可獲3,000至8,000元不等的本地五星級酒店禮券。

參賽者須年滿18歲或以上，可在上述四大主題取材，每條片限長3分鐘，參賽者需於10月27日前，連同一段不多於200字的文字描述，通過活動網站提交。

四個組別均設冠、亞、季軍，分別可獲本地五星級酒店禮劵套票總值8,000元、5,000元及3,000元。另外，得獎作品亦會交予政府考慮作旅遊宣傳用途。

評審畀貼士：內容要精簡、夠潮

評審之一、立法會議員鄭泳舜提醒，內容要精簡，多從遊客角度思考，可多留意身邊事物，「可能有時我哋覺得好普通、成日都經過嘅鐵閘、日日都經過嗰間茶餐廳，但對於佢嚟講又有另一番體會。」他又強調，「潮流性」非常重要，例如熊貓是近月熱話，可考慮有什麼可宣傳「熊貓旅遊」，又可發掘下明年啟用的啟德體育園周邊美食。

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