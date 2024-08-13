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反起跑線聯盟2｜小學生寫字狂被圈錯改正惹共鳴　原來「最」字寫錯好多年？

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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《反起跑線聯盟2》首播，劇中一幕惹來共鳴，不少網民發現原來「最」字寫錯好多年。

【中文正字/錯字/最/反起跑線聯盟2/朱茵/冼老師】若老師對功課字體有要求是好事，不過若是矯枉過正，或會削弱小朋友的自信心。昨晚（12日）首播的ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》，有一幕講述由朱茵飾演的「魔鬼教師」冼老師，要求學生不停重複罰抄和改正「錯字」，令到「樂悠悠七小福」和家長無所適從，當中最大爭議的錯字分別是：「最」、「告」、「出」和「子」字。劇情引來家長網民共鳴，原來個「最」字大家寫錯好多年？

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ViuTV原創劇《反起跑線聯盟2》昨晚首播，講述「樂悠悠七小福」新學年遇上極為嚴格的班主任冼老師（朱茵飾），其嚴厲和高壓的教學方法，令眾家長和小孩叫苦連天。在劇中一幕，冼老師要求學生不停重複罰抄，不少家長都看過老師改正之後，不知道有何分別，詫異問：「點解寫極都係錯？」。

Martin之父李銘基（潘燦良飾）在劇中與「魔鬼教師」的冼老師（朱茵飾）討論「寬鬆」跟「嚴厲」的教學模式。

溫故知新︱重溫初小中文詞語學習重點 7種常見的錯別字或書寫錯誤情況

反起跑線聯盟2｜「最」個日唔係日？

劇情引來大批網民討論，直言很有共鳴、好寫實。有網民得悉正確寫法後，大表驚訝：「個日唔係日？」、「呢個字原來我錯咗幾廿年，以前讀書老師都唔係咁寫」。亦有家長提醒：「大家記得要download返嗰個app版『香港小學習字表』。」

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【中文正字】K2生抄寫「氣」字老師圈錯 家長不解：我個仔做錯咩？

反起跑線聯盟2｜「最」字正確寫法

劇中家長認為老師吹毛求疵，沒有必要如此嚴苛，亦對老師的批改感到困惑。以下是按教育局編製的香港小學學習字詞表，對「最」、「告」、「出」和「子」字的寫法解說：

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