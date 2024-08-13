飲食攻略｜176磅名醫曾因肥胖至心肌梗塞險亡　靠2招激減44磅10年不反彈

【減肥／心肌梗塞／飲食調整／健康飲食】健康要身體力行！台灣減重名醫陳威龍曾經是一個「肥仔」，因為放縱飲食，作息不定時導致百病纏身，最後更差點因為心肌梗塞而喪命。出院後，他決定要好好調整飲食，重拾健康。他分享自己６大飲食改變，用自身經歷證明健康與「吃」息息相關。

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體重暴升暴跌

綜合台媒報道，現年54歲的台灣減重專科醫生陳威龍分享自己減肥的契機和方法，曾經以為會就此斷送性命而重獲新生。陳醫生指自己從小就喜歡吃甜點、蛋糕等高糖分食物，年輕時對於體重飆升不以為然。直到升上高中後為了認識女孩子和聯誼，而注重外表，半年就甩掉20公斤（約44磅）。

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35歲已百病纏身

14年前，陳醫生結婚後因為各種生活壓力，而開始暴飲暴食。陳醫生因為工作忙碌，一邊工作一邊兼顧博士論文，導致日夜顛倒。因為作息和飲食失調，導致他一年內發胖近10公斤（約22磅），尿酸、血糖也偏高，年僅35歲就經常痛風發作。

心肌梗塞病危入ICU

病發那天，他正在實驗室工作，突然感到胸悶、胸痛等急性心肌梗塞的症狀，幸好當時有同學發現，及時將他送院才救回一命。

陳威龍入院後，曾一度病危住進深切治療病房。一周後他情況有好轉，才轉回普通病房。他坦言當時如同在「鬼門關走了一趟」，深切意識到飲食對於健康有重大影響，故此下定決心開始調整飲食習慣。

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6大飲食調息

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陳威龍形容自己出院後改變飲食猶如重生，正因為這場大病，他才會深究關於減肥的知識和方法。例如以往喜歡喝的熱朱古力，他一周喝４杯，其實一杯大杯熱朱古力糖分驚人，含糖量高達80克，相當於16顆方糖。調整生活習慣後，他體重現在維持在60公斤（約132磅），體脂率11%。

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解構「211餐盤減肥法」

到底甚麼是「211餐盤減肥法」？台灣減重名醫宋晏仁解釋，我們可以將平日吃飯的餐盤或餐盒想像成4等份，並按照2份蔬菜、1份優質蛋白質及1份全穀類的比例來控制飲食份量；他表示這種飲食法飽腹感較高，而且容易操作、適合長期執行，適合任何體質的人士，即使是糖尿病患者亦能放心實踐。

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