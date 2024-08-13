張敬軒演唱會丨軒公《the PRIME CLASSICS》掀搶飛潮　優先訂票致網站癱瘓

▲ 張敬軒將於10月在澳門舉行12場演唱會。

張敬軒將於10月在澳門舉行12場《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》，亦是「THE PRIME CLASSICS」主題演唱會的第3章，門票在昨日（8月12日）接受指定銀行優先訂購。

去年軒仔登上英國倫敦Royal Albert Hall開唱，是首位於這個百年歷史的殿堂級地舉行3場連場爆滿演唱會的華人歌手；隨後他又於澳門澳敦人舉行14場「PRIME CLASSICS」演唱會。

到今年7月，軒仔於美國拉斯維加斯Caesars Palace的The Colosseum開show，不少國際級歌手如Celine Dion及Adele亦曾於這個場地演出；此外，緊接着的三藩市、加拿大溫哥華及多倫多開show，門票一開賣即時秒殺，認真厲害。

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炒家掃令網站癱瘓

剛完成「THE PRIME CLASSICS HINS CHEUNG LIVE張敬軒演唱會」美加巡迴的軒仔上周回港後，馬不停蹄為澳門的《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》排練。

這次再到澳門開騷，軒仔表示除感謝主辦方邀請，亦希望將不同「PRIME CLASSICS」的moment呈現在這個騷內，稱：「希望帶俾觀眾有唔同嘅音樂體驗。」

門票昨日優先訂購，由於反應熱烈，導致網絡大塞車，不少炒家利用不同的電腦「搶飛程式」攻擊賣票網站，令網站幾近癱瘓，經票務部努力打擊，直至下午時間網站逐步恢復正常運作，優先訂購門票迅速售罄。

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