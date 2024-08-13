  • 30°C
香港時間 : 2024813日 (二) 18:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 元奎 巴黎奧運 法證先鋒VI 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張敬軒演唱會丨軒公《the PRIME CLASSICS》掀搶飛潮　優先訂票致網站癱瘓

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 元奎 巴黎奧運 法證先鋒VI 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張敬軒將於10月在澳門舉行12場演唱會。

張敬軒將於10月在澳門舉行12場《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》，亦是「THE PRIME CLASSICS」主題演唱會的第3章，門票在昨日（8月12日）接受指定銀行優先訂購。

去年軒仔登上英國倫敦Royal Albert Hall開唱，是首位於這個百年歷史的殿堂級地舉行3場連場爆滿演唱會的華人歌手；隨後他又於澳門澳敦人舉行14場「PRIME CLASSICS」演唱會。

到今年7月，軒仔於美國拉斯維加斯Caesars Palace的The Colosseum開show，不少國際級歌手如Celine Dion及Adele亦曾於這個場地演出；此外，緊接着的三藩市、加拿大溫哥華及多倫多開show，門票一開賣即時秒殺，認真厲害。

鄭秀文演唱會丨鄭秀文回顧從前眼淚決堤　張敬軒感恩初出道獲Sammi提攜

點擊圖片放大
+3
+2

炒家掃令網站癱瘓

剛完成「THE PRIME CLASSICS HINS CHEUNG LIVE張敬軒演唱會」美加巡迴的軒仔上周回港後，馬不停蹄為澳門的《Dahlia Blossom HINS CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》排練。

這次再到澳門開騷，軒仔表示除感謝主辦方邀請，亦希望將不同「PRIME CLASSICS」的moment呈現在這個騷內，稱：「希望帶俾觀眾有唔同嘅音樂體驗。」

門票昨日優先訂購，由於反應熱烈，導致網絡大塞車，不少炒家利用不同的電腦「搶飛程式」攻擊賣票網站，令網站幾近癱瘓，經票務部努力打擊，直至下午時間網站逐步恢復正常運作，優先訂購門票迅速售罄。

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶　張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】
00:01 2023/06/27
【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶　張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】
MIRROR成員丨姜濤《Every Single Time》舞步難度升級　獲張繼聰作曲馮德倫執導MV加持
11:18 2024/08/08
MIRROR成員丨姜濤《Every Single Time》舞步難度升級　獲張繼聰作曲馮德倫執導MV加持
英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊
21:01 2024/08/01
英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊

你可能感興趣

【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶　張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】
00:01 2023/06/27
【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶　張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】
MIRROR成員丨姜濤《Every Single Time》舞步難度升級　獲張繼聰作曲馮德倫執導MV加持
11:18 2024/08/08
MIRROR成員丨姜濤《Every Single Time》舞步難度升級　獲張繼聰作曲馮德倫執導MV加持
英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊
21:01 2024/08/01
英皇女團VIVA丨VIVA樂意接受批評不怕外間與COLLAR比較　四人面對愛情被動不會主動出擊
張敬軒 演唱會 澳門

最高瀏覽

食用安全｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍
食用安全｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍
元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎
元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎
KFC 買一送一｜1人餐星期二三有優惠　限量供應十萬份
KFC 買一送一｜1人餐星期二三有優惠　限量供應十萬份
元奎逝世丨田啟文證實元奎離世　兩年前因新冠肺炎病逝
元奎逝世丨田啟文證實元奎離世　兩年前因新冠肺炎病逝
西班牙研究｜微波爐內驗出抗輻射微生物　包括或致命細菌【附專家教2招消毒去漬】
西班牙研究｜微波爐內驗出抗輻射微生物　包括或致命細菌【附專家教2招消毒去漬】