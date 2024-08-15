糖尿病︱血糖血脂互相影響會增加心血管疾病風險　糖尿病患者應同時管理血糖膽固醇水平

有些人認為「得了糖尿病沒什麼大不了，控制到血糖便可以，其他都不用管。」其實這想法是錯誤的。有內分泌及糖尿科專科醫生指出，糖尿病不僅影響血糖，還會影響心血管、眼睛、腎臟等不同器官。當中，血糖又與血脂互相影響，加上糖尿病患者本身都是心血管疾病的高危一族，如果膽固醇控制不好，會進一步增加心血管疾病風險，呼籲患者必須定期檢查及依照醫生指示用藥控制血糖及膽固醇。

內分泌及糖尿科專科丁昭慧醫生表示，糖尿病的起因主要與胰島素分泌不足或胰島素抗阻性有關，導致體內血糖水平過高。長期高血糖會對身體多個器官造成損害，包括心血管、眼睛、腎臟和神經系統。常見的併發症有冠心病、中風、糖尿病視網膜病變、糖尿腎病和周邊神經病變等。這些併發症不僅影響患者的生活質素，嚴重時更會導致殘疾甚至死亡。因此，對糖尿病患者來說，控制血糖至關重要，可以有效減低併發症的風險。

不過，治療糖尿病的目標除了要將血糖控制在理想水平、減低併發症風險之外，還要幫助患者減重，以及控制血壓與膽固醇在健康水平。丁昭慧醫生解釋，糖尿病患者本身都是心血管疾病的高危一族，如果膽固醇控制不好，會進一步增加心血管疾病風險，所以必須同時管理膽固醇水平。

糖尿病患者體重超標 易有「壞」膽固醇

「糖尿病與膽固醇問題是互相影響的。因為胰島素抗阻性會導致肝臟製造更多低密度膽固醇(LDL)(又稱壞膽固醇)，加上許多糖尿病患者都有肥胖問題，典型的情況是『好』膽固醇不高，但是『壞』膽固醇偏高。醫生會建議糖尿病人將壞膽固醇控制在2.6 mmol/L以下，如果是糖尿病超過10年、有心血管疾病風險的話，目標會更低，要控制在1.8 mmol/L以下。」

糖尿病與胰島素分泌有關，膽固醇則主要由肝臟所製造，所以藥物治療對患者來說非常重要，近年在口服降糖藥方面已有不少新的選擇，例如SGLT-2抑制劑、GLP-1受體促效劑等，可以幫助患者降血糖之餘還有減重的額外好處。至於降膽固醇方面，第一線治療仍然是他汀類藥物，其次亦有不同的二線口服藥或針劑藥物供選擇，可以幫助患者有效降低膽固醇。

然而，單靠藥物治療是不足夠的，丁昭慧醫生強調，患者必須配合改善生活習慣、飲食與運動，才能持續控制病情。在飲食方面，患者應定時定量進食，避免進食過多高升糖指數的食物，亦要小心選擇食物，以達到減重的效果，例如患者並非不可以食用澱粉質，但是最好選擇非精製的，例如糙米、全麥麵包等；含添加糖的食物與果汁則要盡量減少飲用；肉類方面可以食用白肉與魚，但要減少紅肉的份量。另外可以選擇不飽和脂肪食物，例如堅果、橄欖油，盡量不要使用飽和脂肪例如豬油、雞油等。運動方面，理想來說一個星期最少5日、每次30分鐘中等強度的有氧運動。

部份降糖藥物證實具有心臟功效

丁昭慧醫生補充指，不同藥物的成效及副作用不同，但不同藥物均通過大型研究證實，不會影響肝、腎功能，部份糖尿藥物更具有保護心臟、腎臟效果，故此患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。患者最重要的是按照醫生指示用藥，不應自行增減藥量。此外，還要定期監測血糖，了解自己的血糖、膽固醇變化情況。

▲ 內分泌及糖尿科專科丁昭慧醫生