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擁抱財富自由　追求助人自助生命真意義　安利（香港）創業者皇冠大使傅南生、吳彩雲 活出活力豐盛人生

特約

發布時間： 2024/08/16 00:00

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Clement和Anita是安利（香港）首戶創業者皇冠大使，多年來為公司的發展出謀獻策。

生活有無限多的選擇 ，但生命只能做有限的分配，你想活出怎樣的人生？

不少人視財務自由為人生目標，但卻放棄了健康，其實健康與財富不用取捨，而是可以共存，關鍵在於如何選擇。安利全球獎銜創業者皇冠大使傅南生（Clement）、吳彩雲（Anita）夫婦，40多年前做了一個抉擇，從此人生變得更豐盛更有意義。

Clement和Anita在安利（香港）的非凡成就，成為行業典範，即使已不用為生活而營營役役，仍不斷努力拓展事業，履行「幫助別人過更好、更健康生活」的使命，肩守抱負逾四十載。

眼前的Clement和Anita充滿朝氣，談話與舉手投足都極具感染力，是一對在公在私的好拍檔，他們分享工作以外，如何享受人生、遊歷世界，真正活出工作與生活平衡。Clement及Anita雖已榮升祖父母，卻依然好動愛玩，滑水、滑雪、打高爾夫球、健身等都是他們的最愛。這些喜好已佔去他們不少時間，但仍不斷發掘新興趣。對他們來說，運動不單可強健體魄，更可凝聚家庭關係，以及保持社群連繫，Anita說：「我們興趣相近，玩的都以健康身心為主，每星期與家人一起打羽毛球，每年都會全家旅行去滑雪，生活很充實。安利多年來作為我們強大的後盾，令我們無後顧之憂，既可去玩，也有與家人相聚的時間。我認識不少人身居要職，擁有強大的賺錢能力，卻疏忽健康，又無暇與家人朋友相處。」Clement補充：「在安利，我們開創了自己的事業，同時亦獲得時間與財務自由，生活完全掌握在自己手裏。」

Clement和Anita喜歡不同的戶外活動，保持身心健康。

Clement和Anita重視家庭樂，透過每星期的運動及每年的全家旅遊以凝聚家庭關係。

被安利共贏理念打動 

擁有讓人羨慕的精彩人生，Clement和Anita以自身經歷印證：「人人也可以活出自己的精彩！」他們分享成功的契機，細訴40多年前，二人出身於小康家庭，Anita是全球物流企業的客戶主管，Clement是銷售代表。80年代初，在偶然機會下加入安利。Clement回想當初被安利的「共贏」理念吸引，「入行前，我有十多年工作經驗，體會到職場上互相競爭的文化，要成功必先打倒另一方，但在安利，個人的成功建基於團隊的成就，助人助己的宗旨令事業更有意義。」Anita則被安利的1＋1創業模式打動，「當時我覺得自己有一份不錯的工作，但不是真正屬於自己的事業，安利提供的創業平台，不需要資本，更不需要放棄本來工作，所以我開始在安利建立個人事業，其後發現有無限機遇，才辭職全力發展安利事業。」

轉換跑道後，Clement和Anita憑着熱誠與拼搏精神，事業屢創高峰，創下一個又一個亮麗佳績，二人於1991年成為安利公司全球華人第一戶皇冠大使，2014年成為創業者皇冠大使，事業版圖遍布世界各地，Anita更擔任安利香港鑽石諮詢委員會的榮譽委員，為公司的發展出謀獻策，就着各項政策提供意見，制定最適合安利企業家（ABO）及優惠顧客所需的市場推廣計劃。

Clement和Anita與團隊核心夥伴舉辦年度大型會議，吸引逾1300人參與。

Clement和Anita重視培育年輕夥伴，透過多元化活動與他們增進關係。

以身作則活出健康幸福人生

對於今日的輝煌成就，他們均認為成功關鍵在於安利的正面形象、優質產品以及人性化制度，「安利對我們ABO有很大的承諾和保障，其獎金制度的設計原理，鼓勵ABO在達致成功之前，先要幫助別人成功、達成目標，善用團隊的力量一同進步，而不是單打獨鬥。」Clement和Anita於1995年建立自己的團隊系統，秉持「共創、共享、共贏」宗旨，培育不同精英，現時帶領着過萬人的團隊，並保持著穩健增長的趨勢。作為卓越的領航者，二人的營運哲學是以身作則，積極分享健康生活方式，組織各種健康活動，身體力行鼓勵團隊為實踐健康幸福生活而努力。Anita表示：「我們要做個好榜樣，目標清晰，追求進步，才有說服力。」Clement亦說：「在知識、思維及靈性上都不斷提升，活到老學到老，常常裝備自己與時代接軌。」

安利是創業 也是一種生活

在超過四十年事業歷程中，當然遇過不少挑戰，Anita均以正向態度面對：「我認為遇到任何所謂逆境，都應該以『逆境不再，強者永在』心態面對，因為內心夠強大，逆境便不可能打倒你。」Clement則說：「我認為方法總比困難多，疫情影響全球經濟，但其實可視為機遇，疫情無法聚會，反開拓了數碼平台領域，這就是一個好的例子。」Clement和Anita完美展現安利健康幸福生活理念的六大元素，包括健康身體、健康心靈、個人成長、社群連繫、財務自由及環保永續，他們擁有精彩人生，更協助無數人成就夢想，對於未來目標，Anita說：「希望提升香港以至全世界的人對健康的關注，特別是港人的平均預期壽命為80歲或以上，追求的應該是健康壽命，注重良好的生活品質。至於團隊方面，我的願景是領袖們能達成他們的目標，這比賺取金錢更快樂，更有意義。」

如欲了解更多關於安利的資訊，可瀏覽︰https://corp.amway.com.hk/

（特約）

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