靚媽精明眼｜太古Nike開倉優惠低至3折　Jordan/AirMax/波鞋外套$100起

【OnTheList/快閃優惠/Nike/開倉/太古坊/會員優惠】OnTheList不時推出優惠大減價，今次名牌專賣會帶來了美國運動品牌Nike的開倉，包括男、女及童裝款式，不論衣服或鞋款均3折起發售，是時候著手準備添置新裝了！

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OnTheList開倉優惠｜Nike半價優惠$300起

開倉優惠由即日起至8月17日，於OnTheList位於太古坊的陳列室舉行，全層佔地逾11,000平方呎，超大型寬敞的全新陳列室可同時展示超過2萬件產品，陳列室內備有大量男女裝、波鞋、外套、褲款和袋款低至3折起發售，男裝鞋款更低至半價優惠$300起，各位有興趣就要趁優惠期間入手。

男裝系列，包括衛衣、長、短袖T-shirt，價格由$200至$500；外套款式，部分由$899減至$629。女裝方面，運動Bra Top一律半價，最平$189即可入手；女裝長袖衛衣、長袖衫、外套更低至$100起！男女鞋款一律半價，最平$400起，但部份鞋款只有少量尺碼，當中包括Jordan、Air Force 1、Pegasus及 Air Max等系列款式。

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OnTheList開倉優惠｜童裝優惠專區$200起

童裝服飾分別開設$200、$300減價優惠專區，包括有外套、運動褲和外套；多款運動鞋及波鞋同樣半價優惠，低至$200起，款式比專門店更多選擇。

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OnTheList開倉優惠｜只招待會員 免費登記

是次開倉只招待OnTheList的會員，入場前必先在網上免費登記成會員，準備好會員條碼。在入場以及付款時，入場人士都需要出示條碼。申請OnTheList會員【按此】

OnTheList開倉優惠｜免費會員開放時間

8月13日（星期二）08:00－20:00

8月14日（星期三）10:00－20:00

8月15日（星期四）10:00－20:00

8月16日（星期五）10:00－20:00

8月17日（星期六） 10:00－18:00

On The List 陳列室

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈4樓

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