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脂肪肝丨15歲少年愛吃零食患中度脂肪肝　醫生推介 2大超級食物消除脂肪肝

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 17 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【脂肪肝／肝癌／肝纖維化／肝硬化／慢性病／肥胖／超級食物/消除脂肪肝/防癌】患有脂肪肝問題恐會大大增加罹癌風險！有台灣醫生分享案例，有名15歲少年患有中度脂肪肝問題，並有演化成肝硬化風險；醫生警告他，如果沒有處理好脂肪肝問題，恐怕30年後就已經有肝硬化問題，提升罹癌風險。醫生指出，過往有研究發現，脂肪肝患者患上肝癌的機率達56倍，故建議大家多吃2種食物，有助護肝以預防脂肪肝及肝癌威脅。

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15歲少年愛吃零食患中度脂肪肝

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在健康節目《健康晚點名》指出，脂肪肝會逐漸演變成肝硬化，大約每7年為1個纖維化階段，「輕度纖維化、中度纖維化、嚴重纖維化、肝硬化」，換言之以每7年增加1個階段計算，其實只要28年就會有肝硬化問題，提升罹患肝癌之風險。

醫生分享案例，有名15歲少年在一次身體檢查中，抽血檢查數據顯示其肝指數達120多、GBT指數達200多（正常值為50以下），意味著其肝臟有明顯發炎跡象；及後其家長帶這名少年去求醫，接受詳細檢查後發現其體重過重，並確定有中度脂肪肝問題。醫生進行問診時，其家長透露兒子非常愛吃零食、愛飲台式飲品。醫生聽聞後，告知少年務必要戒掉零食和高糖飲品，並積極減重，同時警告他如果沒有處理好脂肪肝問題，恐怕約30年後就會有肝硬化：

他才15歲，30年後才45歲，正值他人生最豐富的年華。

罹癌風險大增至56倍

錢政弘在節目中引述一項瑞士研究，指研究發現有脂肪肝後，患者罹患肝癌的風險會增加16倍；如果期間演變成肝纖維化，罹癌風險更會大增至56倍。

他續指，除了肝癌，脂肪肝患者在罹患胃癌、胰臟癌、大腸癌等消化系統相關癌症的風險也會大大增加；此外，當肝臟長期處於發炎狀態，解毒機能逐漸受損就會影響排毒功能，讓塑化劑、化學毒素等毒物滯留於體內，代謝功能隨即變差，大大影響腎功能，並導致罹患子宮癌及乳癌之風險上升。

不過脂肪肝是能夠逆轉及預防的，醫生分享5大重點有助逆轉脂肪肝：

  • 積極減肥，減輕體重
  • 少吃多動，每餐7成飽
  • 規律運動，多做中等強度運動
  • 規律及充足睡眠
  • 遠離地雷食物

此外，醫生同時分享2種「超級食物」，有助保護肝臟，消除脂肪肝及肝癌威脅：

  • 番茄：富含茄紅素，具降血壓及穩定膽固醇水平之作用，有效改善脂肪肝及慢性脂肪性肝炎；過往有實驗發現，老鼠在食用高膽固醇、高油食物後再食用番茄，其產生脂肪肝的機率有明顯下降跡象。醫生建議優先選擇體積較大的品種，例如牛茄，避免選擇太小或太甜的番茄。
  • 薑黃：醫生指其抗炎效果非常好，過往有研究顯示攝取薑黃能有效降低肝酵素（ALT），故建議大家可以在日常飲食中適量加入薑黃，或可透過補充品每日補充1000毫克。

同場加映：

飲食攻略︱常捱夜吃4類食物易致脂肪肝誘發肝癌　8種護肝營養素促進脂肪代謝

4類飲食易有脂肪肝

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：

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8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青曾分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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選用的食材要以原形食物為主，避免加工食品、油炸食物及避免攝取過多的鹽及食品添加劑 ，以免加重肝臟的負擔。

除了吃對肝臟有益的食物 ，保肝也應避免吃以下食物：

  • 高脂、高糖、高鹽食物；
  • 酒精；
  • 來歷不明的草藥補品。

脂肪肝6大高危人士

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4類食物易增肝癌風險+16大食物消除內臟脂肪

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