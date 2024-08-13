  • 30°C
香港時間 : 2024813日 (二) 20:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 元奎 巴黎奧運 法證先鋒VI 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處｜全港10大好玩泳池推介　$8起入場任玩刺激滑水梯

親子好去處

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 元奎 巴黎奧運 法證先鋒VI 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

全港10大好玩泳池推介，$8起入場任玩刺激滑水梯。

【親子好去處/暑假好去處/泳池/滑水梯】巴黎奧運落幕，港隊取得歷來最佳成績，其中女飛魚何詩蓓1人連奪2面銅牌，掀起游泳熱潮，適逢暑假，不少人都會一家大細去泳池或海灘消暑。康文署轄下不少泳池設有滑水梯，部分更高達8、9米，媲美水上樂園，相當剌激。TOPick為大家整合全港10個滑水梯泳池，嫌海灘比較遠的話，都可以去這些泳池大玩一番！

張家朗效應｜張小倫任總監劍擊班推暑期優惠課程　$100試堂+最平$162.5一對一上堂

8月生日好去處｜8月50大生日好去處優惠　免費火鍋放題/迪士尼門票/送蛋糕/Pizza

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
IB狀元｜父母放棄補習催谷還快樂童年　耀中IB女狀元憑1個獎逆轉讀書路

暑假好去處｜1. 將軍澳游泳池 - 大型水桶、跳水池

將軍澳泳池設有4條大型滑梯，分別為6.25米和3.65米，由於水流急加大衝力，從6米高滑下來不用5秒。泳池另有一個大型嬉水池設3條小型滑梯，池中央的大水桶每4分鐘就有水倒下，一桶冷水照頭淋好好玩！

滑水梯數目：4
休息日︰逢星期一
地址︰將軍澳運隆路9號
電話︰2706 7646 / 2706 6767
開放時間（8至10月）：6:30am-12nn / 1pm-6pm / 7pm-10pm
暫停開放時段︰12nn-1pm / 6pm-7pm
康文署網站：【按此】

點擊圖片放大
+3
+2

暑假好去處｜2. 西貢游泳池 - 假日風情布置

設有2條4.1米高的滑水梯，場內的布置具假日風情，包括蘑菇瀑布和椰樹瀑布等。而西貢游泳池的人流相對市區較少，玩水後更可順道去西貢食海鮮，相當寫意。

滑水梯數目：2
休息日︰逢星期三
地址︰西貢惠民路12號
電話︰2792 7285
開放時間（夏季）：6:30am-12nn / 1pm-6pm / 7pm-10pm
暫停開放時段︰12nn-1pm / 6pm-7pm
康文署網站：【按此】

馬鞍山游泳池有2條滑水梯高達9米，是全港最長、速度最快的滑水梯。（康文署圖片）

暑假好去處｜3. 馬鞍山游泳池 - 全港最高滑水梯

馬鞍山游泳池的滑水梯是全港之最！2條高達9米的滑水梯是全港最長、速度最快，且水流急、下滑速度快，絕對挑戰小朋友的膽量！站在高處時，更可遠眺吐露港海景。而嬉水池佔整個泳池近半，池內設有蘑菇亭及2條4.3米長的小型滑梯，適合較年幼的小朋友。

滑水梯數目：4
休息日︰逢星期二
地址︰馬鞍山鞍駿街33號
電話︰2641 0776
開放時間（夏季）：6:30am-12nn / 1pm-6pm / 7pm-10pm
暫停開放時段︰12nn-1pm / 6pm-7pm
康文署網站：【按此】

點擊圖片放大
+3
+2

暑假好去處｜4. 顯田游泳池 - 兒童水上樂園

顯田游泳池像個兒童水上樂園，布置充滿童真，滑水梯有可愛的鯨魚做裝飾，戲水池亦有水槍和蘑菇瀑布。池內設2條同為4.22米高的滑水梯，以及2條兒童滑水梯，適合大小朋友入場一齊玩。

顯田游泳池有2條大滑水梯及2條兒童滑水梯。（康文署圖片）

滑水梯數目：4
休息日︰逢星期四
地址︰沙田大圍車公廟路68號
電話︰2607 3423
開放時間（8月至9月初）：6:30am-12nn / 1pm-6pm / 7pm-10pm
暫停開放時段︰12nn-1pm / 6pm-7pm
康文署網站：【按此】

顯田游泳池的布置充滿童真。（康文署圖片）

暑假好去處｜5. 大埔游泳池 - 6條滑水梯

內有6條滑水梯，包圍了泳池四分一，其中3條滑梯高達8.5米，另外3條都有6.5米高，當中部分斜度較低，並採用半透明設計，相對其他泳池滑水梯特別。由於滑梯較多，排隊時間亦較短，可以玩多幾次！

大埔游泳池的滑水梯部分斜度較低，並採用半透明設計。（康文署圖片）

滑水梯數目：6
休息日︰逢星期一
地址︰大埔汀太路11號
電話︰2661 2244 / 2665 5058
開放時間（夏季）：6:30am-12nn / 1pm-6pm / 7pm-10pm
暫停開放時段︰12nn-1pm / 6pm-7pm
康文署網站：【按此】

大埔游泳池共有6條滑水梯。（康文署圖片）

暑假好去處｜6. 天水圍游泳池 - 連接石洞夠刺激

泳池位於天水圍市中心，共有3條滑水梯，統一8米高，僅次馬鞍山及大埔，但刺激度絕不比下去，因為滑水梯連接後面的假山牆身，滑下去時因進入了石洞，會突然眼前一黑，玩起來相當刺激！另池內有2條小型鯨魚滑梯，以及一個大型嬉水池，當中有不同開關讓泳客扭出不同水柱。

滑水梯數目：3
休息日︰逢星期四
地址︰天水圍天柏路1號
電話︰2446 9057 / 2446 1103
開放時間（夏季）：6:30am-12nn / 1pm-6pm / 7pm-10pm
暫停開放時段︰12nn-1pm / 6pm-7pm
康文署網站：【按此】

點擊圖片放大
+3
+2

暑假好去處｜7. 上水游泳池 - 下滑速度快

泳池內設3條滑水梯，貌似一般公園的「瀡滑梯」。雖然它們只有短短4.4米，但沒有彎位，滑下速度相當快，加上有圓柱封頂設計，玩起來都好刺激！

滑水梯數目：3
休息日︰逢星期四
地址︰上水天平路38號
電話︰2679 4844
開放時間（夏季）：6:30am-12nn / 1pm-6pm / 7pm-10pm
暫停開放時段︰12nn-1pm / 6pm-7pm
康文署網站：【按此】

暑假好去處｜8. 青衣游泳池 - 適合細膽一族

泳池位於青衣站旁，交通方便。場內設戲水池和嬉水池各一，並有3條滑水梯均為4.85米，由於斜度不大，速度不算快，而且落水水深不高，適合想試玩滑水梯，但又怕太快太高的泳客使用。

滑水梯數目：3
休息日︰逢星期四
地址︰青衣青敬路51號
電話︰2435 6407
開放時間（夏季）：6:30am-12nn / 1pm-6pm / 7pm-10pm
暫停開放時段︰12nn-1pm / 6pm-7pm
康文署網站：【按此】

暑假好去處｜9. 城門谷游泳池 - 獨特分層設計

城門谷游泳池設有2條滑水梯，長4.2米，雖然不算刺激，但有獨特的分層設計，嬉水池內亦有噴水池、噴泉等。

滑水梯數目：2
休息日︰逢星期一
地址︰荃灣城門道21號
電話︰2416 0522 / 2414 8985
開放時間（8至10月）：6:30am-12nn / 1pm-6pm / 7pm-10pm
暫停開放時段︰12nn-1pm / 6pm-7pm
康文署網站：【按此】

暑假好去處｜10. 賽馬會仁愛堂游泳池 - 大人細路都啱

賽馬會仁愛堂游泳池內設有2個嬉水池，2條滑水梯都算長，大人細路都啱玩。　

滑水梯數目：2
休息日︰逢星期二
地址︰屯門青松觀路
電話︰2464 7149 / 2464 6561
開放時間（夏季）：6:30am-12nn / 1pm-6pm / 7pm-10pm
暫停開放時段︰12nn-1pm / 6pm-7pm
康文署網站：【按此】

點擊圖片放大
+4
+3

【公眾泳池入場資訊】

收費︰

星期一至五︰

  • 成人$17
  • 3-13歲小童、全日制學生、60歲或以上長者$8
  • 3歲以下幼童免費

星期六、日及公眾假期︰

  • 成人$19
  • 3-13歲小童、全日制學生、60歲或以上長者$9
  • 3歲以下小童免費

月票收費︰

  • 成人$300
  • 3-13歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士和一名陪同者$150

（*滑水梯開放時間以康文署網站為準）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處｜香港濕地公園8.15免費開放　全國生態日多個免費工作坊+優惠【附詳情】
今日 09:00
親子好去處｜香港濕地公園8.15免費開放　全國生態日多個免費工作坊+優惠【附詳情】
張家朗效應｜張小倫任總監劍擊班推暑期優惠課程　$100試堂+最平$162.5一對一上堂
12:00 2024/08/02
張家朗效應｜張小倫任總監劍擊班推暑期優惠課程　$100試堂+最平$162.5一對一上堂
長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力
13:00 2024/08/11
長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力
8月生日好去處｜8月50大生日好去處優惠　免費火鍋放題/迪士尼門票/送蛋糕/Pizza
20:06 2024/08/09
8月生日好去處｜8月50大生日好去處優惠　免費火鍋放題/迪士尼門票/送蛋糕/Pizza

你可能感興趣

親子好去處｜香港濕地公園8.15免費開放　全國生態日多個免費工作坊+優惠【附詳情】
今日 09:00
親子好去處｜香港濕地公園8.15免費開放　全國生態日多個免費工作坊+優惠【附詳情】
張家朗效應｜張小倫任總監劍擊班推暑期優惠課程　$100試堂+最平$162.5一對一上堂
12:00 2024/08/02
張家朗效應｜張小倫任總監劍擊班推暑期優惠課程　$100試堂+最平$162.5一對一上堂
長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力
13:00 2024/08/11
長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力
親子活動 好去處 泳池 游泳 玩樂 康文署

最高瀏覽

元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎
元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎
元奎逝世丨田啟文證實元奎離世　兩年前因新冠肺炎病逝
元奎逝世丨田啟文證實元奎離世　兩年前因新冠肺炎病逝
染髮風險｜婦人常染髮確診膀胱癌 　醫生揭做錯1件事惹禍 2種顏色要避染
染髮風險｜婦人常染髮確診膀胱癌 　醫生揭做錯1件事惹禍 2種顏色要避染
西班牙研究｜微波爐內驗出抗輻射微生物　包括或致命細菌【附專家教2招消毒去漬】
西班牙研究｜微波爐內驗出抗輻射微生物　包括或致命細菌【附專家教2招消毒去漬】
小三坐正︱才子徐緣向「小三」前港姐求婚成功　前妻揭兩度出軌怒斥拆散頭家
小三坐正︱才子徐緣向「小三」前港姐求婚成功　前妻揭兩度出軌怒斥拆散頭家