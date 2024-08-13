勞資糾紛｜房協安達臣道地盤約30名釘板工人疑突被解僱　涉欠薪400萬

▲ （香港建造業總工會圖片）

前年發生天秤倒塌致命工業意外的房協秀茂坪安達臣道地盤發生勞資糾紛，約30名工人聚集地盤追討欠薪。二判公司工人代表楊女士表示，約30名負責釘板及拆板的工人，早上上班拍卡入閘時，發現門卡失效，疑被無故解僱，事前無收到任何解僱通知；又指工人被拖欠7至8月的薪金，估計金額共達300至400萬。

楊女士又引述大判精進指，已據勞工法例發出5至6月份的薪金，7至8月份的發薪責任已交回二判，惟工人一直沒有收到，批評兩間公司互相推卸責任，「無論邊一判解僱我哋，係咪要通知我哋先？即使唔通知，係咪要畀錢？無論你同二判、三判、四判有咩問題都好，同我哋打工仔無關係」。

香港建造業總工會指，早上工友致電稱有30多名釘板工人在秀茂坪安達臣道一地盤突被解僱，向判頭追討400多萬薪金，理事長周思傑及工會權益團隊已趕往現場與地盤負責人及工友協調，期望勞資雙方可盡快妥善解決問題，並如有秀茂坪安達臣道地盤的工友遇到拖欠薪金事情，即時聯絡總工會。

精進建築回覆傳媒查詢時稱，今早安達臣道房協地盤發生短暫勞資糾紛，事緣相關釘板工程分判商因施工緩慢、質量欠佳及拖欠工人工資，為免延誤工程進度，精進決定終止與分判商的合約，事前已經通知該分判商、亦知會了勞工處。

精進又指，一直有按照工程進度準時付款。為確保工友取得工資，已按法例要求，於早前經由勞工處向工友直接支付本年4月至6月工資，並將繼續處理後續分判商員工的薪金安排；並已與新的分判商達成協議，會盡力達致無縫交接，追趕工程項目進度。

房協指，由房協發展位於觀塘安達臣道R2-2地盤的資助出售房屋項目，今早曾發生工人在地盤外聚集追薪事件。房協已向項目總承建商精進建築了解，並獲悉精進建築一直有按照進度準時向分判商付款，目前R2-2地盤的工作如常進行，會繼續與精進建築密切跟進相關情況，確保工程不受影響。

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