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日本地震｜日本罕發「南海海槽地震警報」民眾恐慌現搶購潮　氣象廳：地震仍活躍未觀測到異常

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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日本罕發「南海海槽地震警報」，民眾恐慌現搶購潮，氣象廳：地震仍活躍，未觀測到異常。

【日本地震／宮崎縣／南海地震／南海海槽地震臨時情報／搶購潮／地震活動/活躍/未見異常】日本九州宮崎縣上周四（8日）發生黎克特制7.1級地震，引發海嘯，隨後日本氣象廳發布「南海海槽地震警報」，引起民眾恐慌，當地亦出現急救包和日用品等災難物資的搶購潮，導致貨品供不應求。目前，日本氣象廳表示，地震活動仍然活躍，不過未發現其他異常。

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地震活動仍活躍 但未觀測到異常

日本氣象廳周一（12日）公布，8日至11日中午觀測到震度1以上的地震共21次，地震活動依然活躍，暫時沒有觀測到其他情況。如無特別的異常情況，將於周四（15日）下午5時停止發布提醒。

氣象廳表示，地震在8日以後仍斷斷續續發生，在日向灘及鹿兒島大隅半島附近錄到多次地震，本州紀伊半島及伊勢灣亦有輕微地震，但並非不尋常。氣象廳強調，發出大地震提醒不代表一定會在特定時間內發生大地震，但民眾仍然要做好應對準備。

總務省消防廳早前已將29個都府縣的707個市町村，指定為南海海槽大地震防災對策推進地區，要求居民做好疏散準備。愛知、和歌山、高知及鹿兒島4縣19個市町村，開設了90多處避難所。

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引民眾恐慌 日本出現搶購潮

在日本氣象廳首度發布「南海海槽地震警報」後，當地民眾擔心可能再次發生特大地震，各地超市紛紛出現一波搶購食物、飲用水和日常用品的熱潮，酒店亦出現退訂潮。有在日台灣人在大阪見到不少人在超市「水一箱一箱地搬」，形容「日本人都進入備戰狀態」。

據日媒報道，被指定為「南海海槽地震防災對策推進區域」的地方，越來越多人湧入超市、藥妝店、生活家居店、五金電器行等各種店舖購買飲用水，許多店面貨架被掃光。此外，即時食品、卡式爐與煤氣瓶、固定家具的支撐竿及防滑墊等，也都成為熱賣商品。

9日，靜岡縣的居家中心從早上開始大量購買飲用水和食品，導致飲用水和食品短缺。而位於靜岡市清水區的Cainz Shimizu店在上午9點30分開門營業之前，就有大約50人在店裡排隊，不少商家限制每人的購買數量。

日本國家防災對策專家組織成員、名古屋大學名譽教授福和伸夫表示，在這個資訊混亂的時代，希望大家保持冷靜、過好日常生活，同時做好防震準備，但不須太過驚慌，「盲目與過度的搶購行動，可能會引發連鎖反應」。

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更多相關報道：日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生

日本氣象廳認為未來一周將會發生大規模地震的機率非常高，故此有日本電視台製作專題模擬災情，當中有專家解釋地震將會波及的地區及傷亡損毀程度。政府地震研究委員會委員平田奈央教授估計，從靜岡到宮崎，預計地震強度將會達6級或更高，而且波及的地區範圍廣泛，如名古屋、大阪、愛知、下田等，海嘯高度可逾30米，死亡人數預計可達32.3萬人。

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遊日旅客防災須知

日本是不少人旅遊的首選地區，專家建議有計劃遊日的旅客應特別留意海嘯警報或地震資訊。據日本政府觀光局資料，建議遊日旅客可下載「Safety tips」應用程式，以接收最新的天氣警報或相關防災資訊。以下綜合地震及海嘯發生時的應對方法：

地震：

首要保護頭部，遠離有移動物體和高空墜物的地方。可視乎身處場所，藏身在大廳或者柱子附近，或結實的桌子等下方；若處於升降機內則盡快走出。當局建議，地震發生時留在室內會更為安全，切勿慌張地奔向屋外。

海嘯：

海嘯警告分為三個級別，當發出警報後盡量遠離水邊或河岸。觀察周圍人群的行動，有需要時到高臺或海嘯避難大樓中避難。警報解除後，盡快返回酒店或住宿場所，並留意最新消息。

日本海嘯警報級別。（網上截圖）

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