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肝癌｜機械臂輔助手術切除肝臟腫瘤　精準度提升康復更快

醫健人物

發布時間： 4 小時前

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肝癌在本港常見癌症中排行第五，資料顯示，約半數新症在早期確診，如果條件適合，有望透過腫瘤切除手術達至根治。隨著醫學技術發展，近年肝臟腫瘤切除手術也步入微創和機械臂年代，透過靈活及仔細切割，進一步提升手術精確度，有助加快患者康復進度，盡早重投新生活。

香港癌症資料統計中心數據顯示，2021年本港肝癌新症數目共1,771宗，早期及中晚期個案分別佔49.4%及43%。香港大學外科名譽副教授石黃海指出，早期肝癌沒有明顯病徵，如患者非接受恆常檢查，未必容易洞悉病情；直至晚期，患者可能會出現肝硬化及相關併發症，例如黃疸、腹脹及消瘦等。假如本身患乙型肝炎或脂肪肝、以及常有飲酒習慣人士，必須更重視肝臟狀況。

早期肝癌 以根治為目標

石醫生指，針對不同階段的肝癌，現時有不同治療方案可作考慮，以早期個案為例，最理想是進行肝臟移植，然而能否獲得合適肝臟移植，牽涉眾多複雜因素與條件，故此在臨床上，早期肝癌個案，普遍會以切除手術作為一線治療方案。

當然，接受肝臟腫瘤切除手術亦需要考慮多項因素，包括腫瘤大小，癌細胞有否入侵血管或擴散、患者肝功能、餘肝大小及心肺功能等。石醫生表示，肝臟腫瘤切除手術可大致分為傳統開刀及微創手術，前者的創傷性相對較大，手術期間，需要在患者的上腹至右腹或左腹位置製造較大切口，或會有一定的呼吸道感染風險，術後之康復時間較長。至於微創手術則是現時的主流模式，患者的切口較細（最細僅5毫米），術後3至4天已可出院；近年，機械臂輔助手術更逐漸普及，進一步提升手術精準度。

精準切割 加速患者復原

機械臂輔助手術應用在肝癌治療上的程序，醫生會在控制台操控機械臂切除腫瘤，而副刀醫生則會在患者旁邊輔助，配合3D技術及放大了的清晰影像，相比傳統微創手術，醫生能夠更精準地落刀切割及用針止血，縫合傷口的效果亦會更佳，康復過程自然更快。」石醫生說。

石醫生又提醒，假如本身患有乙型肝炎、應盡早接受治療，以免增加誘發肝硬化及肝癌的風險；至於經常飲酒、肥胖，以及患有脂肪肝的人士，亦應摒除不良飲食習慣。確診肝癌的病人，應及早接受治療和定期檢查以減低復發風險，亦需戒煙戒酒、定期抽血及接受肝臟超聲波檢查。

備注：石黃海醫生提醒，治療肝癌有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的方案。

香港大學外科名譽副教授 石黃海

撰文 : 石黃海 香港大學外科名譽副教授

欄名 : 健康專家專欄

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