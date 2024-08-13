農曆七月｜路過1地點被問時間唔好答？　盤點本港各大學8大不思議事件【附鬼月禁忌】

▲ 本港不少大學都是「猛鬼之地」，TOPick整合出多間大學的8大不思義事件及鬼月禁忌。

【農曆七月／鬼月／鬼門開／鬼節／盂蘭節／大學／大學鬼故／靈異傳說／靈異事件／禁忌／命理／玄學】本港不少大學都是「猛鬼之地」，多年來流傳各種靈異事件及傳說。踏入俗稱「鬼月」的農曆7月，TOPick就整合出多間大學的8大不思義事件，以及「鬼月」期間各種禁忌行為，供大家參考。

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1. 港大四不像

香港大學校園內有一對「四不像」石像，據說有擋煞之用途，不過坊間亦有一些關於四不像的傳聞，有指石像吸收了天地日月精華而富有靈性，不可隨意冒犯，不然輕則無法順利畢業，重則有可能死於非命。

傳聞當年有學生不慎弄毀其中一隻四不像的尾部，結果翌日在趕往考試場地途中，在港大校園附近的薄扶林道遇上交通意外身亡。

2. 港大荷花池女鬼

早年港大有段著名的荷花池鬼故，傳說一位女學生愛上男教授，某夜相約男方半夜十二點於荷花池見面，可惜男方爽約，女生最終選擇跳落池裡自盡，自此成為女鬼冤魂不散，晚上不時在荷花池徘徊，並不斷向路過的學生問時間。傳聞若在午夜時分遇上女生問時間，切勿回答。

3. 中大辮子姑娘

中文大學大位於大埔偏僻地區，有不少鬼故事流傳，其中又以「辮子姑娘」的傳說最為著名。有指在70年代，一位梳長辮子的女生從內地偷渡來港，在火車上遇到職員查票，於是情急之下打算跳車逃走。不料因為女生的辮子太長，遭車子勾住，結果當場被扯開臉皮及頭皮身亡。

由於傳說中該名女生跳車的位置正是在中文大學附近，故有指「辮子姑娘」的鬼魂一直在校園徘徊。

4. 城大3M男廁傳說

「3M男廁傳說」可說城市大學最為經典鬼故之一，有指該廁所原本是女廁，不過曾有女學生於廁所內自殺，自此之後便不時傳出有女生撞鬼的傳言。

此後，學校將該女廁改建為男廁，目的是想增加陽氣鎮壓鬼魂，是故城大的3M男廁內沒有任何尿兜。

5. 理大「永不熄燈的圖書館」

有指理大圖書館4樓的燈長期開著，幾乎從不熄燈，原來當中亦隱藏一個傳說。

傳聞，一位有高度近視的女學生曾於圖書館溫習至深夜，因為太疲倦而在館內睡著，管理員也沒發現有學生尚未離開，於是熄燈關門。女生睡醒後發現四周漆黑，結果在摸黑走出來時不幸遭書架壓死。之後每當管理員想熄燈時，就會聽她的呼喚聲，導致校方從此不敢關掉4樓的燈。

6. 科大「紅眼睛」

傳說一名科大男生發現心儀女生的宿舍房間有一個秘密，原來該房間的防盜眼在安裝時倒轉了，導致房外的人可窺看到房內，是故他不時便會去偷望。

某日他透過防盜眼只望到一片紅色，於是拍門打算問個究竟，然而房內一直無人回應。當他大力推開門時，卻發現心儀女生已吊頸自盡，而那一片紅色正是女生充滿血絲的雙眼。

7. 嶺大義塚

位處屯門的嶺南大學位置望山，是故能看到大量山墳。傳說校方曾多次想拆掉校園內的義塚，但不知是否巧合，每次施工也會有工人受傷或患病，故一直沒法清理，更傳聞有人曾見過身穿長衫的人士在義塚旁徘徊。

8. 浸大女鬼陪讀

據說浸會大學曾有一位女生疑似因為醉酒而在宿舍的共用空間內猝死，自此就有傳聞，不少深夜逗留共用空間溫習的同學均看到白色的鬼影出現。

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