反恐首案｜辯方指控方未能證賴振邦參與串謀　賴踢保成功仍留港證無辜

▲ 高等法院。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，辯方今（13日）於高等法院續進行結案陳詞。代表被告賴振邦的大律師指，警方檢驗的手機不能證明賴是唯一使用者；另正因為賴無辜和不知道手機有不利證據，故沒有在踢保成功後離港。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

據控方早前指，警員在2019年1月到3C維修工作室以串謀傷人罪拘捕被告賴振邦，控方指一部無設定密碼的iPhone 8 Plus屬於賴。

代表被告賴振邦的大律師是香媛指，警員到工作室時桌面上有逾30部手機，當中包括維修待取的手機，但警方只檢驗了一部iPhone 8 Plus。辯方指，該部手機不是由賴登記，控方僅能依賴手機內容推論手機屬於賴，例如賴的生活照，以及兩張手持子彈和電路裝置的照片；Google地圖以賴的電郵登入；LINE對話顯示使用者自稱「Bobby」。

辯方指照片資料顯示，手機內賴的生活照全部攝於2019年之前，拍攝裝置為iPhone SE，或代表照片是由iCloud同步至iPhone 8 Plus。辯方指，控方憑23張個人照斷言賴是手機的唯一使用者非常牽強，因為手機沒設密碼，任何人均可使用。

就着控方證人彭軍壕，辯方批評彭「逢大必縮」，每當談到重大事件時，都指自己沒有參與，只在旁觀察，例如後樓梯試爆事件，以及「行山」試槍試炸彈。辯方強調，彭的證供沒有其他獨立證據例如Telegram對話佐證，彭目的為連累他人，減低自己的參與程度。

辯方續引述彭指，賴於12月3日晚上與同謀者吳智鴻及屠龍隊長黃振強等人在一間酒吧見面，賴表示擔心閉路電視有錄音功能，故眾人沒談及涉案計劃。辯方指，彭將賴塑造為一個謹慎的人，反問「點會手機密碼都唔設定」。至於彭指與吳組裝炸彈時有電池盒融掉了，吳致電著賴帶來電池盒。辯方引述專家稱炸藥敏感度高，質疑引爆裝置的電池盒有否因通電發熱而融掉了。

辯方另指，賴曾在警署受查1小時，最終拒絕回答且沒有招認，故彭將Bobby的作為說成賴所為。辯方指，控方沒有指出賴何時加入串謀，即使有，陪審團亦應考慮賴是否知悉涉案串謀並參與其中。

辯方重申，警方早在1月已經到工作室搜證和拘捕賴，賴同年6月成功踢保卻一直沒有離港，及至9月再次被捕。辯方力陳，賴踢保後隨時可走，他因為無辜和非iPhone 8 Plus的使用者，不知道手機有不利證據，所以賴留港坦坦蕩蕩繼續營業工作室直至被捕為止。

聆訊明（14日）續。

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