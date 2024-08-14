皮膚護理｜夏日天氣濕熱 激發暗瘡症狀

夏日炎炎，天氣又熱又濕，除了令人大汗淋漓，亦會加劇暗瘡的症狀。有醫生指，在炎熱的天氣下，皮膚的油脂分泌會特別旺盛，導致毛囊堵塞，引發暗瘡。她提醒，一旦有暗瘡問題，應及時求醫並接受治療，千萬不要自行亂擠，否則會令毛孔增大，加劇炎症，甚至造成永久疤痕。

太陽照射加劇暗瘡問題

有研究顯示，暗瘡的患病率逐年增加。皮膚科專科劉顏銘醫生指，2010年全球人口中暗瘡的患病率為9.38%，排名世界第八。而現時本港正值又熱又濕的夏天，暗瘡的症狀會更嚴重。研究發現，相比雨季及冬季，暗瘡在夏季的症狀會加劇，估計與溫度及濕度有關。冬天沒有發作的暗瘡，亦可能會在夏天誘發出來，而已處理好的暗瘡都有機會在夏天復發。另外也有研究顯示，有44.5%的暗瘡患者因為在夏季接觸到更多的陽光，而令其症狀加劇，因此做好防曬非常重要。

自行擠暗瘡或留永久留疤

由於暗瘡問題非常普遍，不少人都習慣自行處理暗瘡。劉醫生提醒，如果處理不當，例如胡亂擠暗瘡，不單會令暗瘡問題惡化，更會留有永久疤痕，需要更多時間復原。據早前一項本地調查，有接近8成的受訪者曾用手擠壓暗瘡。劉醫生指，擠暗瘡會令膿腫被推得更深，增大毛孔，手部的細菌亦有機會進入毛囊和傷口，引起發炎反應。

當一個位置經常發炎，身體便會有記憶，繼續在同樣位置發炎。劉醫生指，「如果你忍不住又擠暗瘡，便會令那個位置的發炎更嚴重，所以有時你會發現某些位置特別容易生瘡或復發。」另外，不少人以為嚴重的暗瘡才會導致疤痕，但疤痕的形成與暗瘡的嚴重程度無直接關係，如果處理不當，輕微的暗瘡都會留有永久疤痕。

新一代外用維A 酸 有效撫平疤痕

越早開始接受治療，留疤痕的風險就越低。目前治療暗瘡的方法包括使用抗生素、口服避孕藥、維A 酸及局部治療等，但對已存在的凹凸洞幫助不大。劉醫生指，新一代外用維A酸的效果較傳統藥物更明顯，除了可有效撫平已有的暗瘡疤痕，副作用亦較傳統藥物少。它能夠與皮膚上的視黃酸受體-y結合，調節皮膚角質化過程及加速表皮更新，提升皮膚質素，減少日後留疤的風險。據研究，使用新一代維A 酸後第二週起，凹凸洞數量會減少，而且效果持久，而不論暗瘡是否有發炎，暗瘡數量亦大大減少，比用藥前下降7成。

▲ 皮膚科專科劉顏銘醫生