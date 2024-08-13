提防詐騙｜女子誤信IG交友到虛假網站投資貴金屬　半月失288萬元

▲ 女子誤信虛假貴金屬交易網站，半月失288萬。

本月警方接獲一名女子報案，指早前在社交媒體Instagram收到陌生訊息，騙徒以交友為名與受害人展開對話，及後轉至社交通訊軟件WhatsApp繼續傾談，期間騙徒向受害人推介投資貴金屬圖利，騙徒提供一個虛假貴金屬交易網站的網址，指示受害人註冊戶口，並表示會向受害人分享投資心得。

受害人按虛假網站的客戶服務主任指示，多次將款項存入不同的個人銀行戶口，由於受害人在虛假網站的賬戶內見到相關入賬記錄，所以不虞有詐。直至受害人試圖從賬戶中提取款項不果，始知受騙，半個月內共損失288萬港元。

警方提醒，網上交友要謹慎，遇到對方介紹任何網上投資網站，可以在開源資料以域名（domain）搜尋工具查核網站背景資料，例如域名創建日期、登記公司資料及註冊地區等。虛假網站一般壽命不會長久，假如域名創建日期很接近，便需多加留意。而虛假網站亦可能虛構入賬及投資記錄，目的是令受害人相信成功入賬及正在投資，從而繼續存入款項。

警方續指，轉數快「可疑帳號警示」已覆蓋範圍延伸至一般網上銀行、電子錢包及銀行櫃枱轉賬，在公眾轉賬時提供更全面的防騙警示。

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