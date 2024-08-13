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東張西望何伯丨何伯夫婦投訴被酒店趕走　新何太要求與房屋局局長對話

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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何伯夫婦聲言要跟房屋局局長對話！

【何伯/何太/新何太/東張西望】因亮相《東張西望》而揚名的何伯及「新何太」日日有新料爆出，由於何伯被質疑為「公屋富戶」，上周五房署遂向何伯夫婦發信，要求何伯搬離新何太所屬公屋，否則會再發出搬遷通知書。

近日何伯夫婦搬往酒店居住，昨晚（8月12日）網台「無糧軍師Water」報導，指何伯夫婦黃昏時現身天水圍某酒店，二人於警察陪同下離開，從閉路電視畫面看到，他們於警察陪同下返回菁信樓的公屋。

東張西望何伯丨「新何太」狂鬧丈夫蠢嗌要離婚　何伯膠紙封咀哭泣寫遺書

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同日晚上，新何太於酒店開直播，大爆遭「黑粉」投訴而被酒店趕走，期間更大鬧房屋署。

新何太說：「我需要同何局長對話！我星期五已經同你啲房屋署職員傾好咗，我遵從你哋柯打，從嗰日開始我老公已經冇再喺嗰度住，點解你仲要出一封信壓逼我？咩意思？想加害我定點？」何伯和應：「我要求同局長談判！縱容下屬逼害市民！揸住雞毛當令箭！」

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東張西望何伯丨暗示酒店被黑粉威脅

至於何解要報警，新何太解釋：「10號我哋住天水圍，下晝我都落咗單，畀咗錢，都即刻取消咗，冇得畀我住都要退錢呀。差人喺嗰度了解事情，所以申請緊，客服話三至五個工作天退房錢。」

何伯續說訂了酒店，卻遭黑粉電話騷擾，新何太即說：「佢意思話唔敢做你哋生意，你要退錢㗎嘛！」何伯續說：「你俾佢威脅住！香港政府咁嘅！俾嗰班人作反都唔理嗰班人？香港就嚟俾佢玩沉喇！」

新何太強調上周五起丈夫已搬離該公屋，惟仍被房署職員為難，希望何局長正視問題。何太說：「房屋署局長聽住呀你！你嗰兩位手下已經聽到，我哋收到都照做㗎喇，我老公即日已經搬出去住……」何伯認為黑粉眼紅他們，又大鬧房署趕狗入窮巷。

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東張西望何伯丨何太開直播再罵何伯蠢　用粗口狂罵自稱被黑粉惡意中傷

東張西望何伯丨被誠哥旗下酒店趕走

另外，新何太透露花了幾千蚊租酒店，可惜被人投訴兼被趕走，認為冇天理，何太說：「根本呢，不法分子呢，好快大亂呀！不擇手段搞我哋！老公無得住，佢都要出去騷擾人哋酒店老闆呀。一個社會係咪應該咁樣？」

不過新何太突然大鬧何伯，責怪他曝露了酒店住址，才令「黑粉」知道，為此日前租住香港首富李嘉誠旗下的酒店：「我專登搵香港首富投資嘅酒店嚟住！我就唔信冇人炮製你呢班胡作非為嘅人！」

今日 （8月13日）新何太於酒樓開直播，大呻被誠哥旗下酒店趕走，她說：「首富噃，唔同無咗法理？唔緊要，我地住第二度！」

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