夏季養生防病講座 提防「冷氣病」傷身　中醫教路全面提升免疫力助補益提元氣

夏日炎炎正好眠，天時暑熱特別容易疲倦，為了解暑，進食冰凍食物與飲品、冷氣長開已成大家的生活日常，但這些消暑方式卻有機會對健康造成損害！中醫認為這些習慣會傷到人體正氣，正氣不足是健康大忌。TOPick與位元堂合辦免費中醫講座，邀請註冊中醫講解保健資訊和養生飲食建議，為大家剖析如何利用雲芝、靈芝、蟲草等提升免疫力。日前在石門舉行的「夏季養生防病免費講座」吸引了不少讀者報名參加，現場反應踴躍，紛紛舉手詢問中醫師各種健康問題，足見大家對個人及家人健康的關注。

正氣足能防病，更能逆齡？

中醫認為「正氣存內・邪不可干」是指正氣足便不怕邪氣，是次講座請來擁有中文大學中醫碩士資格的註冊中醫師黃嘉銳，教大家如何保「正氣」，令免疫力維持最佳狀態，不易受疾病干擾。黃醫師指「邪之所湊・其氣必虛」即是人體正氣不足，易受邪氣所傷，即是身體患病的原因，「身體正氣充足，就算受一些不利因素影響，例如惡劣的生活環境，或是接觸到致病的外來物，都不會被外來邪氣干擾，所以正氣是養生防病的重要元素，而且有助延緩衰老。」

▲ 位元堂與TOPick日前舉辦的免費中醫講座，吸引讀者踴躍報名參加。

▲ 位元堂註冊中醫師黃嘉銳指導大家如何提升正氣，有助增強免疫力抵抗疾病。

增強免疫力3寶：雲芝、靈芝、蟲草

雲芝、靈芝和蟲草素被稱為中國珍貴名藥，黃醫師指三種藥材均有助提升人體正氣，中醫會在不同的層面應用雲芝，具健脾利濕、清熱解毒，改善疲倦及提升免疫力等作用，並能有助抗頑，提升存活比率。靈芝經現代科學研究證實，能增強人體免疫力，由細胞至五臟，修護身體，全方位保健。蟲草亦有助提升免疫力，適用於作藥療、調理及接受治療後的補虛恢復作用。

黃醫師提到「治未病」更為重要，可從日常生活及飲食習慣著手去提升「正氣」。

中醫學亦有人提出「百病起於寒」，主要是人體健康與氣血密不可分，當氣血虛弱，身體器官得不到足夠滋養而功能下降。平日可透過按摩、泡腳令身體血氣運行，體溫提升有助提高免疫力。飲食方面，應順應自然界四時變化而調節飲食，常吃含抗氧化功能食物，如新鮮蔬果、果仁和穀物類，可防止細胞因氧化而產生異變。另外避免進食過量動物脂肪、醃製或煙燻食物。生活上要作息定時，充足睡眠、適量運動，保時心境穩定也好重要。

▲ 現場介紹簡易保健湯水製作，工作人員即場向現場觀眾派發湯水試飲。

日常食療養生輕鬆做到

都市人工作忙碌又講求效率，可進食保健產品或食材，加強身體免疫力，提高抗病力。中醫強調不時不食，湯水保健亦按季節不同而有不同食療，出席講座的讀者，關心如何在應用於日常生活中，位元堂產品專家Andrei Ho即場示範簡易保健養生飲調製方法，只需用具恆溫功能的熱水壺或設備約半小時即可製出養生湯飲，把位元堂的保健產品拆開膠囊，放入養生湯飲中，保健效果更佳更全面。現場人士更試到由位元堂中央煎藥中心製作的養生湯飲給現場觀眾試飲，大讚好味。

▲ 位元堂產品專家Andrei Ho除了介紹湯水製法，更向大家講解如何分辨高質量蟲草、靈芝及雲芝及相關保健品的應用。

星級用家歐瑞偉分享及詳細製作養生湯飲

講座熱賣的食療產品

位元堂百草靈芝皇

百草靈芝皇 (wyteshop.com)

結合八類靈芝加破壁靈芝孢子，從中醫藥古籍至現代的多項研究證實具多種保健功效，產品通過有效成分靈芝多醣，含量高於市場領先產品¹。1粒等於最少32朵珍貴靈芝精華²！由細胞至五臟、修復身體，預防損害細胞因子入侵，讓您瞓得好，活力夠，身體細胞五臟全方位恢復。

位元堂純野生雲芝

純野生雲芝60粒裝 (wyteshop.com)

受香港中醫藥管理委員會中成藥註冊認可，從野生雲芝子實體提取精華，含雲芝多醣，能有利健脾利濕，清熱解毒。雲芝能激活免疫能力³，並有助抗頑，抑制異常細胞⁴、提升存活比率，適合頑症患者及康復者頑症患者、長期體弱及免疫力差人士服用。

位元堂野生蟲草皇強肺通

野生蟲草皇強肺通60粒裝 (wyteshop.com)

獨有1+5強肺配方，甄選名貴西藏野生冬蟲夏草，加上5種功效蟲草，將保健功能發揮至極致。配方有效增強肺、腎、心、肝及腸道機能，能紓緩鼻敏徵狀，全面提升免疫力。

位元堂湯水系列

(湯水系列 (wyteshop.com))

¹ 以靈芝多醣含量比較-2024年3月ALS Technichem (HK) Pty Ltd.化驗報告

² 靈芝多醣含量與中國藥典中所收載的靈芝多醣最低含量比較

³ Discov Med. 2017 Apr, 23 (127): 207-219

⁴ Biomedicines 2020, 8, 135

（特約）