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巴黎奧運丨27歲何冰嬌退役告別運動員生涯　在頒獎台向瑪蓮致意獲激讚

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 41 分鐘前

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國家隊羽毛球運動員何冰嬌退役！

【巴黎奧運/奧運會/羽毛球/何冰嬌/瑪蓮】國家隊27歲的何冰嬌在巴黎奧運羽毛球女單奪銀牌後，世界羽球聯盟（BWF）在微博發文指何冰嬌正式向羽聯提交退役申請，告別運動員生涯！

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巴黎奧運丨何冰嬌退役

世界羽球聯盟（BWF）今日（8月13日）下午在微博發文：

中國羽毛球運動員何冰嬌正式向世界羽聯提交退役申請，將不再參加國際級別的賽事。

青春留下的記憶，皆是賽場拼搏的痕跡；從青奧會冠軍走到奧運會亞軍，是堅持與付出寫下的結果，祝福@何冰嬌的小號 未來一切順利！

網民留言祝福何冰嬌未來開開心心、一切順利，也有網民表示不捨得何冰嬌退役。

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巴黎奧運丨何冰嬌12歲離鄉受訓

何冰嬌自5歲起學習羽毛球，11歲代表蘇州奪羽毛球單打冠軍，當時已足見其前途無可限量！

她在12歲離鄉到南京的體育學校學習羽毛球，並在2014年於世界羽毛球青年錦標賽奪銀牌而受注目！

在何冰嬌的運動員生涯中，她所奪的重要獎牌也有不少，如：巴黎奧運女單銀牌、兩奪蘇迪曼盃金牌、青年奧林匹克運動會女單金牌。

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巴黎奧運丨在頒獎台向瑪蓮致意

在巴黎奧運女單羽毛球賽中，由於馬蓮退賽，何冰嬌自動晉級決賽，她在羽球女子單打金牌戰上以0：2不敵韓國世界第一的安洗瑩，摘下銀牌。

在頒獎台上何冰嬌拿着西班牙徽章致敬馬蓮，展現奧運精神贏盡掌聲。事後何冰嬌接受內地傳媒訪問時解釋，「帶著西班牙的徽章上領獎台，是因為昨天的4強對手不幸受傷，我很心痛。因為她是一位非常優秀的運動員，我希望她能看到這一幕，也祝福她早日康復」。

她以這種方式與馬蓮共享榮耀，更獲奧運官方IG出Post表揚展現奧運精神！

何冰嬌（圖左）於巴黎奧運羽毛球女單奪銀！

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