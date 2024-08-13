同居少女諸事卜丨雲浩影首任劇集女一緊張　鄧月平自揭獻出「第一次」

▲ （左起）何啟華、郭嘉駿、雲浩影、吳家忻、鄧月平。

Viu原創劇《同居少女諸事卜》將於明日（8月14日）在「黃Viu煲劇平台」上架，有份主演雲浩影（Cloud）、吳家忻（kayan9896）、郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）和鄧月平（Larine）在今日（8月13日）齊現身北角某戲院出席試映會。

kayan9896笑言在《同居少女諸事卜》最大收穫就是友誼：「今次同Cloud、Chloe（蘇皓兒）經常共處一室，不用埋位時3個女仔就會談天說地，上至愛情問題，下至飲飲食食，增進不少友誼！」

同居少女諸事卜丨雲浩影演喊戲憶往事淚崩 蘇皓兒Kayan9896一見如故

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鄧月平Man爆初體驗

至於Cloud於《同居少女諸事卜》周旋在「初戀情人」193和「穩交男友」阿Dee之間，首次擔當劇集主角的Cloud坦言拍攝時十分緊張：「第一次要記咁多對白，又第一次拍感情戲，真係好擔心NG，多得演出經驗十足的阿Dee帶住，才令拍攝順利。」

而在劇中與Chloe有曖昧感情線的鄧月平自揭獻出了「第一次」，稱：「過去我多數是飾演女性化的角色，今次首次挑戰Man爆性格，還要氣場十足，絕對是嶄新嘗試，希望大家會鍾意！」

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