TVB咪神丨黃婧靈內衣短褲上陣擺誘人甫士　解釋自己叫「波波」原因【多圖】

▲ 黃婧靈又晒性感照

TVB「新一代咪神」黃婧靈（波波）憑着驕人身材，又不時分享靚相派福利，故深得一班宅男歡心。

美照派福利

近日波波晒出多張在家居穿上內衣短褲上陣的照片，見她在沙發上大擺多個誘人甫士，展現其澎湃上圍兼長腿，其中一張，她更晒出深長事業線，吸睛十足。

志偉愛將丨黃婧靈26歲生日派福利 波波改壞習慣：期待日後繼續進步【多圖】

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她發文與網民分享意外受傷的經過：

係條樓梯到碌咗落去

令我終於明白點解自己叫波波

喺條樓梯度爬返起身

之後就搞咗隻Ironman腳返嚟

今次之後應承自己以後都唔做大蕃薯🤕

原來腳係咁重要😆

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波波感激大家的祝福：

多謝大家嘅早日康復！

我每日都用意志力加速好返

就算依家受咗傷都唔可以放棄

該做的還是要做 又係訓練毅力嘅時候

最後 多謝每位扶過我嘅你

網民在文中安慰波波，祝她早日康復，不過亦有網民笑指她胸前太大負重，才導致她失足跌倒。

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