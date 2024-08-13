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TVB咪神丨黃婧靈內衣短褲上陣擺誘人甫士　解釋自己叫「波波」原因【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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熱門 元奎 巴黎奧運 法證先鋒VI 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

黃婧靈又晒性感照

TVB「新一代咪神」黃婧靈（波波）憑着驕人身材，又不時分享靚相派福利，故深得一班宅男歡心。

美照派福利

近日波波晒出多張在家居穿上內衣短褲上陣的照片，見她在沙發上大擺多個誘人甫士，展現其澎湃上圍兼長腿，其中一張，她更晒出深長事業線，吸睛十足。

志偉愛將丨黃婧靈26歲生日派福利　波波改壞習慣：期待日後繼續進步【多圖】

點擊圖片放大
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她發文與網民分享意外受傷的經過：

係條樓梯到碌咗落去
令我終於明白點解自己叫波波
喺條樓梯度爬返起身
之後就搞咗隻Ironman腳返嚟
今次之後應承自己以後都唔做大蕃薯🤕
原來腳係咁重要😆

最新影片推介：袁偉豪專訪

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波波感激大家的祝福：

多謝大家嘅早日康復！
我每日都用意志力加速好返
就算依家受咗傷都唔可以放棄
該做的還是要做 又係訓練毅力嘅時候
最後 多謝每位扶過我嘅你

網民在文中安慰波波，祝她早日康復，不過亦有網民笑指她胸前太大負重，才導致她失足跌倒。

點擊圖片放大
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