TVB咪神丨黃婧靈內衣短褲上陣擺誘人甫士 解釋自己叫「波波」原因【多圖】
娛樂
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 2 小時前
最後更新： 27 分鐘前
TVB「新一代咪神」黃婧靈（波波）憑着驕人身材，又不時分享靚相派福利，故深得一班宅男歡心。
美照派福利
近日波波晒出多張在家居穿上內衣短褲上陣的照片，見她在沙發上大擺多個誘人甫士，展現其澎湃上圍兼長腿，其中一張，她更晒出深長事業線，吸睛十足。
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她發文與網民分享意外受傷的經過：
係條樓梯到碌咗落去
令我終於明白點解自己叫波波
喺條樓梯度爬返起身
之後就搞咗隻Ironman腳返嚟
今次之後應承自己以後都唔做大蕃薯🤕
原來腳係咁重要😆
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波波感激大家的祝福：
多謝大家嘅早日康復！
我每日都用意志力加速好返
就算依家受咗傷都唔可以放棄
該做的還是要做 又係訓練毅力嘅時候
最後 多謝每位扶過我嘅你
網民在文中安慰波波，祝她早日康復，不過亦有網民笑指她胸前太大負重，才導致她失足跌倒。
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