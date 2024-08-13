非法放債｜吸血貴利放貸年息超法定34倍　13人被捕年齡最小僅14歲

▲ 吸血貴利放貸年息超法定34倍，13人被捕年齡最小僅14歲。（曾秋文攝）

警方展開代號「聞風」行動打擊高利貸集團，屯門警區刑事總督察沈灝旻表示，屯門警區在本年上半年發現與收受相關的刑事案件有顯著上升的趨勢，警方發現有非法放債人透過隨機致電和社交媒體接觸信貸評級較低人士，引誘他們借貸，並收取所謂的行政費，年利率更高達180厘至1645厘，比法定的48厘最多高出34倍。

沈灝旻舉例，其中一名受害人借款20萬元，不法份子收取6萬元行政費，受害人實得14萬元，但要每10日還款7.5萬元，要在4期還清，合共30萬元。受害人在無力償還下，會收到滋擾和恐嚇電話，不法份子會派出俗稱「行動組」成員到受害人家門淋紅油，以及向鎖匙孔擠膠水，對受害人鄰居造成困擾。調查得知，不法份子更會用傀儡戶口清洗犯罪得益，以及收取受害人還款和放高利貸，在2023年3月2024年7月期間，合共清洗超過1.9億元黑錢。

經調查後，警方鎖定多名目標人士，包括傀儡戶口持有人、行動組成員和致電恐嚇電話的登記人，在昨日(12日)展開行動，探員在全港多處突擊搜查多個目標單位，拘捕9男4女(14至66歲)，檢取手機、銀行卡和月結單，其中被捕14歲人士為學生，6人是傀儡戶口持有人。

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