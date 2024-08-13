阿茲海默症｜都大研究以小份子阻截阿茲海默症致病蛋白　正進行基因序列及動物實驗

▲ (都會大學提供)

阿茲海默症是認知障礙症中最常見疾病種類，疾病嚴重影響患者的記憶、認知及自理能力等，醫學界暫時未有根治方法。都會大學健康及護理學院、連同多間大學醫學院，利用新型納米技術研發基因療法藥物，抑制導致疾病的有害蛋白在患者腦部生產，有效紓緩疾病惡化及緩解症狀。

現時用於治療阿茲海默症的藥物，主要針對治療記憶衰退、認知障礙及理解力喪失等病徵，只能短暫改善患者的認知功能，無法阻止病情惡化，醫學界暫時未有根治方法。



都大健康及護理學院副院長（創新與研究）謝家偉教授與來自不同院校的團隊進行相關醫學研究，團隊成員包括香港城市大學、香港大學、英國劍橋大學醫學院、倫敦帝國學院、倫敦大學學院、新加坡國立大學及香港瑪麗醫院的學者。跨學科團隊成員包括臨床科學家，醫生及藥劑師，揉合創新的納米技術及基因療法，利用小分子干擾核糖核酸（small interfering RNA, siRNA）抑制患者腦內β蛋白的製造和積聚。



由於阿茲海默症患者的大腦會持續製造有害的β蛋白，β蛋白的累積是病情惡化的主要因素，此項基因療法透過藥物在患者體內引進小分子干擾核糖核酸（siRNA），siRNA能針對導致阿茲海默症的基因，阻截腦部製造引起疾病的有害β蛋白，從而減少其積聚，大幅延緩病情惡化。



為了令藥物更安全有效地傳遞至腦部細胞，團隊利用新型納米技術—脂質納米顆粒（Lipid Nanoparticles）滲透及穿越血腦屏障，同時避免被病人自身的免疫系統攻擊，使藥物更穩定地進入腦部細胞及發揮治療作用。現時團隊正透過生物信息學工具設計不同的siRNA基因序列，並進行嚴謹的細胞實驗和動物研究，期望試驗出最佳的治療效果，並把副作用降至最低。



都大健康及護理學院副院長（創新與研究）謝家偉表示，研究使用創新技術治療目前無法根治及預防的阿茲海默症。通過siRNA基因療法，針對疾病的根源解決問題，希望為全球患者及其家屬帶來新的希望。

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