  • 30°C
香港時間 : 2024813日 (二) 18:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 元奎 巴黎奧運 法證先鋒VI 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿茲海默症｜都大研究以小份子阻截阿茲海默症致病蛋白　正進行基因序列及動物實驗

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

分享：

分享：

熱門 元奎 巴黎奧運 法證先鋒VI 藥物百科 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(都會大學提供)

阿茲海默症是認知障礙症中最常見疾病種類，疾病嚴重影響患者的記憶、認知及自理能力等，醫學界暫時未有根治方法。都會大學健康及護理學院、連同多間大學醫學院，利用新型納米技術研發基因療法藥物，抑制導致疾病的有害蛋白在患者腦部生產，有效紓緩疾病惡化及緩解症狀。

童學園
長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力

現時用於治療阿茲海默症的藥物，主要針對治療記憶衰退、認知障礙及理解力喪失等病徵，只能短暫改善患者的認知功能，無法阻止病情惡化，醫學界暫時未有根治方法。
 
都大健康及護理學院副院長（創新與研究）謝家偉教授與來自不同院校的團隊進行相關醫學研究，團隊成員包括香港城市大學、香港大學、英國劍橋大學醫學院、倫敦帝國學院、倫敦大學學院、新加坡國立大學及香港瑪麗醫院的學者。跨學科團隊成員包括臨床科學家，醫生及藥劑師，揉合創新的納米技術及基因療法，利用小分子干擾核糖核酸（small interfering RNA, siRNA）抑制患者腦內β蛋白的製造和積聚。
 
由於阿茲海默症患者的大腦會持續製造有害的β蛋白，β蛋白的累積是病情惡化的主要因素，此項基因療法透過藥物在患者體內引進小分子干擾核糖核酸（siRNA），siRNA能針對導致阿茲海默症的基因，阻截腦部製造引起疾病的有害β蛋白，從而減少其積聚，大幅延緩病情惡化。
 
為了令藥物更安全有效地傳遞至腦部細胞，團隊利用新型納米技術—脂質納米顆粒（Lipid Nanoparticles）滲透及穿越血腦屏障，同時避免被病人自身的免疫系統攻擊，使藥物更穩定地進入腦部細胞及發揮治療作用。現時團隊正透過生物信息學工具設計不同的siRNA基因序列，並進行嚴謹的細胞實驗和動物研究，期望試驗出最佳的治療效果，並把副作用降至最低。
 
都大健康及護理學院副院長（創新與研究）謝家偉表示，研究使用創新技術治療目前無法根治及預防的阿茲海默症。通過siRNA基因療法，針對疾病的根源解決問題，希望為全球患者及其家屬帶來新的希望。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

食用安全｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍
食用安全｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍
元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎
元奎驚傳死訊　 成龍發文：懷緬已離開的元奎
KFC 買一送一｜1人餐星期二三有優惠　限量供應十萬份
KFC 買一送一｜1人餐星期二三有優惠　限量供應十萬份
元奎逝世丨田啟文證實元奎離世　兩年前因新冠肺炎病逝
元奎逝世丨田啟文證實元奎離世　兩年前因新冠肺炎病逝
西班牙研究｜微波爐內驗出抗輻射微生物　包括或致命細菌【附專家教2招消毒去漬】
西班牙研究｜微波爐內驗出抗輻射微生物　包括或致命細菌【附專家教2招消毒去漬】