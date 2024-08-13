職場文化｜同事升職加薪月入逾10萬　請大家食呢款「升職餅」被鬧爆寒酸

▲ 說到底同事送「升職餅」是一份心意，不應該被嫌棄吧？

【Executive Mommy/職場文化/升職加薪/升職餅】在職場上一直有派「散水餅」的文化，時至今日，原來有同事升職也會派「升職餅」。近日有上班族在社交平台發文，指同事最近升職加薪，月入達十多萬，還買了一款食物與大家慶祝，結果在辦公室引起熱議，同事們都一致批評他孤寒。豈料貼文一出，網民反應更為激烈，而且意見兩極！

升職加薪｜送每人一包梳打餅

該名獲得升遷機會的同事，原來升職後請大家食梳打餅，每人一包，結果被鬧爆寒酸，指他下次升職可能只派每人一格梳打餅，又揶揄他應該派山楂餅，不過就有不少網民持相反意見，認為別人加薪，不一定要花費在同事身上，也沒有明文規定升職要派餅，同事就算派一包梳打餅都是一份心意，還反問：「欠了你嗎？」

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其實「升職餅」向來都有不少爭議，之前在討論區亦有網民發文指，有男同事升職加薪萬多元，而他們公司傳統是升職要請全公司人食餅，覺得這是人情世故，但這位男同事被指向來個性孤寒，當日他買了72蚊12個蛋撻請同事吃，最終花了數千元。該網民又指，其他同事見到都「O哂嘴」，因為以往有同事升職會送大家昂貴的升職餅。

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結果貼文同樣引起極大迴響，大家意見不一；雖然升職是很值得慶祝的事情，但送餅和升職並沒有必然關係，相信心意大於一切，不過若然大家公司有這個文化，以下有5款升職餅可以推薦給大家。

升職加薪｜5大升職餅推介：

升職餅推介1：養生花茶

如果想有新意，又可以保存得久一點，獨立包裝的養生花茶絕對是一個好選擇，而且可以挑選不同的口味，同事們收到這份相對西餅來說，較為健康的花茶，應該不會有太多意見吧，既可保存又養生，就算同事正在減肥，也可以飲用。

升職餅推介2：手工Bagel

近年不少人都迷上手工bagel這款食物，因為它口味多達十多種，有鹹有甜，可以迎合不同口味；Bagel還分為有餡和無餡兩種選擇，加上較為硬身，不怕送貨到公司時變形，還可以獨立包裝得漂漂亮亮。

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升職餅推介3：曲奇餅

曲奇餅經常用作「升職餅」或「散水餅」，因為勝在口味多兼造型多，口味包括原味、朱古力、朱古力海鹽、榛子牛奶朱古力、宇治抹茶白朱古力等等，造型上亦可以走出不同風格，可以貼合送禮者的性格特徵，例如同事平日走少女風，曲奇餅就可以主打粉色系列。

升職餅推介4：特色蛋捲

蛋捲是較為傳統的小食，現在已發展成有不同的口味，例如茶香流心蛋捲、常見有焙茶及抹茶，獨立包裝又容易分派，相信同事們都會滿意。

升職餅推介5：即食小燉品

如果有較多的預算，又想打破傳統，近年流行的即食小燉品大行其道，而且推出不同口味，包括桃膠、雪燕、花膠和燕窩，還可以在包裝上貼上個人化貼紙，顯得高貴大方得體。

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