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香港運動員｜全職月薪僅$6,000轉行做飛機工程師　前港隊三鐵司徒兆殷：買跑鞋都吃力

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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司徒兆殷曾代表香港參加三項鐵人賽。（fb圖片）

【巴黎奧運/香港運動員/全職運動員/三項鐵人/三鐵運動員/司徒兆殷】香港生活指數高，要當全職運動員是不容易。本港女子三項鐵人前港隊代表司徒兆殷透露，十年前加入香港體育學院成為全職運動員時，每月僅獲6,000元資助，雖然體院已包食宿，但收入難以應付生活，「買對跑鞋感到吃力」，最後只當了一年多全職就被迫放棄，轉當「老本行」飛機工程師。

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香港運動員｜司徒兆殷10年前每月僅獲6千

司徒兆殷今天（13日）接受電台節目指表示，大約20年前，當時只有13歲就以兼職運動員身份訓練，每月僅得1,500元資助，直至2014年因要保持競爭力，必須全職練習參加仁川亞運，「當時體院是以過去12個月成績計算，但我沒有正式比賽成績，所以只有最低的每月6,000元津貼。」司徒兆殷指家人很好，不要求她交家用，支持她追夢，但坦承收入都頗為緊張。

體院有為運動員提供食宿，但需要自行購買裝備，僅得6,000元她認為，

買對跑鞋感到吃力，你出去篤串燒賣魚蛋，都係6,000蚊度計出嚟。

香港運動員｜司徒兆殷1年多後轉做飛機工程

若當年資助金額提升，她說，會選擇全職訓練多幾年，現時回想感到後悔。及後她在亞洲沙灘運動會獲得首三名，資助有機會上調至每月1.3萬元，但她已決定結束一年多全職運動員生涯，轉職飛機工程師。但她對三項鐵人熱誠不減，惟不符合資助資格，

代表香港參加職員賽，都係靠自己，零資助。

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香港運動員｜獲奧運參賽資格月薪僅1.1萬

現時本港全職運動員每月標準資助額最低為7,130元，取得奧運參賽資格則可列為「精英丙」，每月標準資助11,520元，而在奧運贏得獎牌的「精英甲+」運動員，每月標準資助是44,500元。司徒兆殷被問及標準資助應有多少，才足以留住有才能的運動員，她坦言：「二字頭啦（2萬元以上），全職運動員一個禮拜練30個鐘以上，同我返工時數差唔多，而且體力上更辛苦。」

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