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結業潮丨開業48年長洲甘永泰本周結業 食客不捨：入長洲必買一斤魚蛋

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撰文： 陳家昌

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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甘永泰魚蛋傳本周結業 (受訪者提供)

長洲開業近 48 年的「甘永泰魚蛋」，多年來以手打白魚蛋、魚肉釀豆卜、蝦丸等招牌食物，深受食客歡迎，更曾被香港旅發局推介為本地特色食品，可是有報導指「甘永泰魚蛋」老闆因為將會退休，決定在本周四（ 8 月 15 日）光榮結業，不少網民大感可惜，紛紛專誠到長洲買魚蛋。

喜歡四圍飲飲食食的Denise，經常會到不同區域掃街，她說：「放假有時會入長洲或大澳等離島『搵食』，去大澳會吃大墨魚、茶果、沙翁，和幫襯岸邊的cafe等等，如果入長洲就必吃甘永泰的大魚蛋！」所以今次甘永泰傳出結業，感到很可惜。

長洲必吃甘永泰大魚蛋！

她覺得甘永泰的大魚蛋特別爽口彈牙，除了在現場吃一串外，還會買半斤至一斤回家慢慢品嘗，「我眼闊肚窄，現場吃不了多少，最好就是買回家日後再吃，始終去長洲有點遠，不會常去。」

除大魚蛋外，Denise還會吃甘永泰的四寶丸和魚肉釀豆卜，「四寶丸有鯪魚球、龍蝦丸、白魚蛋和墨魚丸，可以一次過滿足四個願望；魚肉釀豆卜炸得很香脆，雖然邪惡，但十分香口。」

甘永泰的大魚蛋特別爽口彈牙。(受訪者提供)

甘永泰結業後，Denise說還會繼續到長洲掃街，「始終去離島可掃走一下城市生活的悶氣，而且長洲還有很多好吃的小店。」

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