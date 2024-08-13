法證先鋒VI劇透丨第3集劇情預告　浩然認出片中人終得知黃樹森死亡真相

▲ 《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第2集劇集講到探員王靜與喬偉斌往找財務公司的老闆陳勝飛協助調查，勝飛反抗，偉斌遇襲受傷……

第3集 （14/8）

佩清往診所配藥，意外遇到酷似故人的醫生冼陽。

國際名模苗娜娜的經理人可樂告假前赴澳門，娜娜發現自己被跟蹤，遂向星柏尋求協助，更主動往星柏住所暫避。

另一方面，星柏每星期都會飛到日本，鍥而不捨為某件事而努力。

有市民向警方提供航拍片段，內有重大發現，浩然等人認出片中人，經盤問後終於得知黃樹森的死亡真相。

浩然、偉斌與王靜發現有賊人搶劫，遂去追捕賊人。

浩然其後發現偉斌受傷，倒臥地上……

最新影片推介：袁偉豪專訪

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