中年好聲音2丨古淖文曾為搵錢兼做活動司儀　奪冠後不敢效法周吉佩教唱歌

▲ （攝：曾耀輝）

由《亞洲星光大道》歌唱比賽走到《中年好聲音2》冠軍的古淖文，8月初剛完成在威尼斯人劇場舉辦的演唱會 《I'm Home演唱會》，這也是他自《中年2》奪冠後首個在澳門舉行的個唱，淖文坦言是有種衣錦還鄉的感覺，回想10多年來歌星夢上高低起跌，他更因不忍哽咽起來。

在澳門成長的古淖文說：「這個演出對我意義非常重大， 除了是人生第一個演唱會，更可在自己出生地方做。Home代表屋企，舞台亦是我屋企，每次上舞台都會好溫暖，有種自在安心的感覺。」

為搵錢兼任MC

談到曾以衣錦還鄉來形容在澳門開騷感受，他笑說：「除了自己有這感覺，很大程度也因為身邊人，在我參加《中年好聲音2》時，一心只是想追夢唱歌，沒有想過要為澳門爭光等等事情，但贏了比賽後，回到澳門時，不論認識或不認識的，都有有很多人來為我打氣、加油，才發現原來自己喜歡唱歌，都像能為澳門做到少少事。」

▲ 早前在澳門完成兩場演唱會，古淖文唱到《完全因你》十分感觸。

古淖文曾在澳門出道當歌手，雖然跟香港相隔不遠，但他感樂壇環境有別。。澳門市場較少，樂壇氣氛不及香港強烈，但澳門都有很多歌手，我都很想告訴大家，這裡也有不少出色的音樂人班底。」

他憶述以前在澳門表演時，為想賺多一點錢，唱歌之餘都會兼任活動司儀。「當時是做一些澳門政府活動，如花車巡遊，其實我不太喜歡當司儀，因為要記很多事情，尤其是一些官員名字，不能讀錯，事前我都會要求主辦單位要有清楚的講稿，我才會上台講。」

▲ 台上一套deep V黑西裝，盡展古淖文胸肌。

問他現在會否為TVB做司儀？淖文即說不敢。「我看過TVB司儀們的工作，太難了，我一定做不來，所以很佩服車婉婉，她都是唱歌出身，但做主持人亦很好，轉數超快。」

入行後變感性易哭

古淖文自言感性，很易哭，在《中年好聲音2》獲冠軍時，更哭如淚人。他回想說：「我以前不是這樣，但入行後有太多經歷，參加《中年2》時，不斷要提及過往的起跌，所以更加感觸，決賽上，見到自己竟能拿下99分，是很好的成績單，也絕不容易，所以很感激評判們給了我很多意見，令我一直可以進步。」

▲ 早前和「星光一班」羅力威、陳蕾、譚杏藍等昔日參賽者齊聚。

《中年好聲音3》已開始新一輪招募活動，古淖文坦言下一季比賽未開始，自己現在已有不捨得的感覺。「只有參加過這比賽，才能體會那個環境是很難得，大家在幾個月內每逢周末都會見面，像一個群體生活，相信以後都不會再有這種機會。」

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他稱在這個比賽上，最開心是可以見到自己在歌唱技巧和表演能力一直在改善，是比獎項更大的得著。「未來要如何走下去，要看天時地利人和，首先你要對自己有信心，相信自己能把握以後的機會，這也是在音樂路上的推動力。」

▲ 他指梅艷芳是自己的音樂啟蒙。「小時候看電視，已被她造型吸引，後來更在她身上學到做人處世的態度。」（攝：曾耀輝）

出新歌展示新面貌

《中年1》冠軍周吉佩有開音樂學校教人唱歌，淖文會否考慮仿效，他說絕沒有想過。「因我不識教人，一來自己不算有耐性的人，其次也不覺有資格教人，以前跟肥媽或其他音樂老師上過堂，知道自己還有很多地方要學習。日後有參賽學員想我分享唱歌經驗，是沒有問題，但不敢說教人，大家可以互相交流、討論，這樣彼此都會更加舒服。」

在完成今次澳門演唱會後，古淖文計劃製作個人新歌，把這一年來得到的經驗和技巧運用，向樂迷展示全新一面的自己。

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