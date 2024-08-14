育兒心得︱9歲女童畫作屢獲海內外獎項 爸媽建和諧家庭育成品學兼優愛女

▲ 陳芍甯（Sofie）除了畫畫，也學習鋼琴、大提琴，以及參與攀石、攀爬、滾軸溜冰等活動，可謂動靜皆宜。

自3歲開始習畫的陳芍甯，曾經獲得大大小小的海內外繪畫比賽殊榮。今年升小四的她成績亦名列前茅，連續3年取得就讀學校聖士提反書院附屬小學的品學獎項。全職媽媽陳太認為她跟丈夫共同構建的「家庭和諧」，為女兒提供一個很好的成長環境，令她在藝術方面得以發揮。

今年9歲的陳芍甯（Sofie）除了畫畫，也學習鋼琴、大提琴，以及參與攀石、攀爬、滾軸溜冰等活動，可謂動靜皆宜。她表示透過畫畫可以表達自己的心情，有不少樂趣。

我可以藉此運用不同的顏色，色彩繽紛很好玩。畫畫也給我很大的啟發，可以盡情畫出我想畫的東西，抒發不同的心情，過程中更能夠發揮自己的創意和思考。

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難忘嚴冬下戶外作畫

媽媽陳太深覺畫畫能培養女兒更有耐心和堅持。「Sofie大約5歲開始參加繪畫比賽，學校鼓勵同學參加不同的比賽，藉此增加他們的自信心，也不一定要拿獎，參與就好了。」比賽過程也帶給Sofie不少難忘的回憶。

記得一次她要繪畫香港的特色地方，由構思、準備、作畫到完成，大約花了兩個月時間。那是一個大型比賽，之前幾年參加因畫工較幼嫩，未能夠入圍。這次Sofie畫了噴火龍，終於可以入圍。難忘之處在於，一方面她要花很多心機去準備和資料搜集，也要到地標實地觀察。

Sofie入圍後還要參加一個即場畫畫的環節，陳太憶述：「那次要到鐘樓畫畫，天氣很冷，大約只有10度，Sofie一邊畫畫，身體一邊抖顫，對於當時只有8歲的她來說，真是個很大的挑戰。記得有些人半途已經冷得走掉了，她其實也想過放棄，中途我們讓她休息一下，喝一點熱飲，鼓勵她休息後再繼續。我告訴女兒寫生就是如此，讓她明白很多事情若想得到成果，過程中可能要經歷很多困難，即使最後不一定得到成果，但一定要堅持，從中也讓她學到不容易放棄。」

陳太又謂：「我覺得這一代小朋友生活太過舒適，不大明白甚麼是『吃得苦中苦，方為人上人』的道理。我告訴Sofie，你看到別人的成就，可能感到羡慕，但是你得明白人家有今天的成就，是付出了很多努力。」

發掘孩子的長處

陳太分享，她還會讓女兒自行選擇興趣活動。「畫畫、跳舞、音樂等，我會逐一解釋給她知道，也讓她去嘗試，最後女兒選擇畫畫，因為畫畫令她開心，我再從中物色好老師。我覺得栽培小朋友，可參考不同人的育兒心得，然後再觀察自己孩子的取向是甚麼，當她擁有自己的興趣，並且專注其中，她才有目標。這是她喜歡的東西，並不是我強迫她去學習的，強迫是沒有用的。」

陳太指出，作為父母要發掘孩子的長處，既讓她學得自在，也可以發展或一個終身學習的興趣。「孩子長大後，當她遇到困難，會用甚麼方式去抒發情緒及壓力？我覺得這需要從小開始培養。很多好習慣都從興趣班中學習得到，例如準時、幫助別人、群體生活等，Sofie是家中獨生女，除了個人創作，我們也希望培養她正面和合群，同時學習顧己及人的道理。」

陳太謙稱能夠培養出Sofie的藝術天份，深感家庭和諧相當重要。「曾有家長問我，為何女兒畫畫可以持之以恒？我認為除了Sofie自己對畫畫有興趣，以及我們讓她自由創作外，家庭和諧也為女兒提供一個很好的成長環境，令她在藝術方面得以發揮。有一段時間我跟丈夫有些拗撬，家庭氣氛不太好，那時候女兒不太想畫畫，情緒很差，做甚麼都提不起勁。但當我跟丈夫和好後，Sofie的情緒便好了，又繼續積極畫畫。」

品學兼優孩子育成小貼士

Sofie品學兼優，學業成績一直名列前茅，更連續3年取得聖士提反書院附屬小學的品學獎項，多得陳太多年來用心栽培。「小朋友要專心聽書，放學回家後的功課一定要做好，每星期的溫習也不能少。一旦遇到不明白的地方要盡快處理，到考試時就可以用較少時間去溫習，因為考試前一次過溫習那麼多內容是很痛苦的事。Sofie應付默書不用怎麼溫習，我們平日會讓她看很多書，爸爸每星期會帶她去圖書館借書，平均借10本給她閱讀，她會善用時間看書，例如早上上學坐車、小息、午飯時間等，又或者睡覺之前，也會好好利用時間來看書。」

此外，陳太和丈夫也十分着重女兒的品德教育。「品德必須身教，記得Sofie的幼稚園校長經常提點我們：『你想你的小朋友是一個怎樣的人，就要當他們的榜樣。』想小朋友有禮貌，就要做一個有禮貌的人，從家庭教養開始。父母是孩子的一面鏡子，女兒每天放學回來，我會跟她好好傾談，多了解她，『今天在學校發生了甚麼事？有沒有感到不開心？』多聽他們的內心說話和感受。」

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