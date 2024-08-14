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中秋節2024｜美心東海堂創意月餅　流心黑松露冰兔月餅新登場

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

流心黑松露奶黃月餅，一盒4個特價$188。（相片來源：美心月餅）

提起美心月餅，就想起它們首創的流心奶黃月餅，今年推出3款全新產品，包括中西合璧的「流心黑松露奶黃月餅」，嚴選奢華意大利La Rustichella黑松露醬並加入海鹽點綴，馥郁芳香回味悠長。

美心月餅：流心黑松露奶黃夠「貴族」

另外有高貴清雅的「流心六滙月餅」，齊集6款流心月餅口味，包括奶黃、朱古力、焦糖咖啡、芝士、椰子及黑松露奶黃，款款不同滋味，一次滿足多個願望。另一款是「盛意臻選奶黃月餅」，奶黃控一定會喜歡。

流心黑松露奶黃月餅，一盒4個特價$188。（相片來源：美心月餅）

天氣天焫焫，涼浸浸啖啖煙韌的冰皮月餅是不少人的心頭好，美心冰皮系列今年有新口味，「芒凍果園冰皮禮盒」一盒 3 款口味，採用法國芒果果蓉製成餅皮，包括港人最喜愛的長青甜品楊枝甘露、啖啖芒果肉的香甜芒果口味，及餡料採用瑞士入口栗子蓉製成的芒果栗子口味，絕對是芒果控的摯愛。

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低糖蛋黃蓮蓉月餅

追求健康之人，不妨考慮低糖蛋黃蓮蓉月餅，糖份低於 5%，再配上原粒極品鹹蛋黃，適合糖尿病病人及注意健康人士食用，無添加色素及防腐劑。

另一推介是美心獨創的「拔絲草莓奶蓋風味月餅」，草莓味外皮奪目夠吸睛，内餡採用醇香牛奶，搭配烏龍奶茶味拔絲醬心,味道層次豐富，令人回味無窮。

東海堂：可愛獨家冰兔冰皮月餅

東海堂每年推出的月餅，在設計及造型上往往落足心機，未食先驚喜，今年就有可愛3D兔仔造型。外層冰皮採用北海道特選3.6牛乳揉製而成，煙韌軟糯的口感令人忍不住一口接一口地，一盒包括8款口味：綠茶芝士、藍莓、芒果、綠茶朱古力、牛乳朱古力、牛乳芝、士多啤梨及芝麻任君選擇。

包着各款美味內餡，塑造成獨有的冰兔冰皮月餅，一盒8款口味，特價$189。（相片來源：東海堂）

流心芝士月餅可佐以日本清酒享用，一盒4個特價$162。（相片來源：東海堂）

芝士愛好者召集！東海堂另一獨特之作「流心芝士月餅 」，選用北歐最原始芝士品種之一拌入高打芝士入饌，口感醇厚微鹹，入口瞬間即嘗到濃濃果仁及果香味流心。

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