台灣男星丨唐治平被爆失聯一星期　其母親遺體存放在殯儀館

台灣男星唐治平的母親在6月3日被發現在淡水住處頂樓身亡，但唐治平多次否認死者為自己母親，甚至認為母親只是離家出走。

及後，經士林地檢署取得唐母的醫療資料並進行齒模比對後，確認死者就是唐治平的母親。

唐治平認定女屍不是母親 不敢搬離舊寓所太遠原因令人痛心

唐治平認屍

警方二度發布認領公告後，唐治平也於上月29日前往認屍，他僅花了17分鐘就結束流程，隨後便拿著相驗屍體證明書走出。

他受訪時表示，「這次看起來像是我的母親。」他又提到警方第一次請他到頂樓認屍時，發現遺體手腳粗且有奇怪斑紋，加上又穿綠色的衣物「不像自己的母親」才會起疑心。

唐治平續說：「剛剛讓我看了那個屍體的臉確實很像我母親，那既然檢察官這邊也說，驗過指紋是我母親沒錯，那大概就這樣我相信是我母親吧！」又透露將從簡辦理母親後事，火化後把骨灰存放在法鼓山。

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唐治平失聯 唐母遺體存放殯儀館

以為事件告一段落，豈料唐治平突然失聯長達7、8天的時間，至於唐母的遺體目前仍被存放在板橋殯儀館。

唐治平的友人稱對方的手機是關機狀態，「看民眾街拍的照片，不離手的手機跟耳機都沒有了，手機應該掉了。」

對此，新北市殯葬處表示由於此案較特殊，因此仍會讓唐母的遺體繼續冰存。

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