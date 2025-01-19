深圳美食推介2025｜深圳13大「天花板」餐廳地鐵沿線超方便　試勻火鍋/燒烤/日韓/西式美食

▲ 2025深圳美食推介合集，一定會想找到你想食的菜式！

【深圳親子遊/深圳好去處/深圳美食2025/深圳美食推介2025/深圳美食推薦2025】不少港人趁放假都上深圳覓食，令到很多網紅店大排長龍，但其實還有很多食店未被大家發掘，有深圳本地人就於小紅書推薦深圳13大美食餐廳，價錢實惠，還分類日本菜、韓國菜、西餐、火鍋類、海鮮類等，睇相都已經流口水！而且大部份地鐵直達，交通方便！

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【日式料理篇】

深圳美食推介2025｜1.一樂の食堂（卓悅中心店）

一樂の食堂開業不久人氣急升，店舖裝潢近似日式居酒屋，和風味十足，好像置身於日本似的；打卡一流，店舖主打巨人壽司，推薦菜式照燒鰻魚、海膽和牛可頌、奶香咖哩烏冬，值得一試。。

地址 : 深圳福華路One Avenue卓悅中心東區B1層B1102商舖 交通 : 地鐵1號線崗廈站，步行5分鐘。 營業時間 : 11:30至21:30

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深圳美食推介2025｜2.一樂·燒肉居酒屋（世界之窗店）

一定不能錯過這家漫畫風烤肉店，環境好適合打卡，肉質鮮美可口，有專人幫忙烤肉，不用自己動手，網民推薦番茄洋蔥沙拉、烤鰻魚、一樂牛肉拼盤、林氏蓋烏冬、烤地瓜冰淇淋、每次來必點牛肉拼盤，九宮格里各式各樣的烤肉，滿足吃貨的需求。

地址 : 南山區橋城西街22號（威尼斯英迪格酒店對面） 交通 : 距離地鐵1/2號線世界之窗站A口步行280m 營業時間 : 11:30-14:00、17:30-03:00

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深圳美食推介2025｜3.大無燒肉（卓悅中心店）

推介牛舌福袋，口感好豐富！還會爆汁！有專人幫忙烤肉，不用自己動手，堪稱深圳最好食的牛舌。

地址 : 福華路卓悦中心 OneAvenue東區2層 交通 : 地鐵1號線崗廈站 營業時間 : 17:00-22:30

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【韓國料理篇】

深圳美食推介2025｜4.東洞韓式小館

東洞韓式小館位置方便，福田口岸過關坐兩個地鐵站就到，餐廳侍應服務周到，上桌的半成品菜式都會幫忙料理好，性價比很高，人均人民幣100左右，推薦菜式青檸海鮮沙律、花生醬炸雞、奶奶家年糕魚餅、部隊火鍋配麵、百香鮮果茶、蜂蜜柚子茶。

地址 : 深圳市福田區福華三路268號星河COCOPark三層 交通 : 地鐵1/3號線購物公園站 營業時間 : 11:30-22:00

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深圳美食推介2025｜5.東洞烤肉大排檔

據講在韓國待了九年的朋友，都話這是她在深圳吃過最好吃的烤肉店！推薦牛肋條超級嫩，烤完之後非常juicy，搭配山葵葉和山葵一起吃，再加上他們家的秘製醬料拌飯料非常香。另外，搖滾炸雞也非常好吃，一份很大！可以和店員要蜂蜜芥末醬和甜辣醬，味道會更上一層！海鮮蔥餅，裡面有很多魷魚和蝦，香香脆脆的，非常好吃！人均消費約$100元左右。

地址 : 福田區福華三路118號皇庭廣場L1-23 交通 : 會展中心站 營業時間: 11:30-22:00

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【西餐篇】

深圳美食推介2025｜6.Mogul大亨牛排館

環境浪漫，適合情侶打卡約會，推薦「肉桂香草烤雞」外皮脆脆，裡面有肉汁。「泡芙樹」特別像一顆聖誕樹、一層一層的泡芙疊加上去好可愛!關鍵是泡芙裏面還夾心奶油好好吃啊，而且拍照也特別美!滿滿的儀式感!

地址 : 深圳福田區中心4路嘉里建設廣場1樓 交通 : 地鐵11號綫福田站和1號綫會展中心站 營業時間: 11:00-02:00

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深圳美食推介2025｜7.Pennehut畔尼意麵（萬象城店）

意大利麵的天花板，現做意大利麵。一個人平均花費30至40元，學生都能夠負擔，推薦菜式兩大招牌美食，雞扒意麵和安格斯牛肉咖喱漢堡飯，兩者都讓人回味無窮。雞扒意面的雞扒煎得外皮酥脆，肉質鮮嫩多汁而安格斯牛肉咖喱漢堡飯則是將濃郁的咖喱與紮實的安格斯牛肉完美結合。

地址 : 寶安南路1881號萬象城一期四樓 交通 : 大劇院站 營業時間: 10:30-21:00

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深圳美食推介2025｜8.COMMUNE MUSEUM幻師臻選（海上世界文化藝術中心店）

位於深圳海上世界文化藝術中心，周日設家庭日活動日，門口有小丑在給小朋友吹氣球。店內環境一流，面向大海，令人心情都變好！推薦菜式：幻師脆脆金沙翅、熱辣雞肉披薩。

地址 : 深圳市南山區海上世界文化藝術中心廣場 交通： 深圳地鐵2/8/12號線海上世界站A出口 營業時間: 08:00-03:00

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【火鍋篇】

深圳美食推介2025｜9.曲家社區小火鍋

藏在沙井城村裡的川味火鍋店，裝修復古，有點懷舊的味道，價錢人均消費約$80，推薦菜式有豆花牛肉鍋:辣度只有中辣和成都辣可選，份量十足，鍋裡除了招牌牛肉和膽水豆花，還有花椰菜、木耳、豆芽、金針菇、馬鈴薯片五種配菜;白牛百葉:很新鮮爽口;牛肉大蔥燒麥:透亮的薄皮，軟嫩混合著蔥香的牛肉餡，咬一口帶有肉汁，超級好吃。

地址 : 深圳市寶安區沙井街道沙頭三區一巷3-1號 交通 : 不近地鐵，公交可選沙井星河名苑、沙頭工業區、沙井金沙市場、沙井京基百納下車

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深圳美食推介2025｜10.長安亭院火鍋

主打重慶火鍋，而裝潢以盛唐中國風為主，高掛的橙色、紅色燈籠，配上木質的建築物，燈火照耀下還原盛世大唐不夜城的氛圍感。餐廳設有漢服換裝，只要加錢就可以體驗一下漢服，有齊化妝及造型服務，有網民指漢服換裝一點都不差。如果大家想穿越到長安，不妨一試。著住漢服走在燈籠、油紙傘下，特別有Feel！

食物方面，食材新鮮，更會附上最佳涮燙的時間，不會滾過頭；不過因為是重慶火鍋的原因，湯底是偏辣的。如果大家都想去的話，記得要早一點現場取號，因為下午5點就會滿座，至少要等一小時啊！

地址： 深圳南新路2081號（銳斯特飯店旁） 交通： 地鐵11/12號線南山站H出口，步行600米 營業時間： 11:00-14:00、17:00-22:00

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深圳美食推介2025｜11.文叔公重慶老火鍋（沙井京基店）

重點一個字就是「平」，人均50元人民幣，性價比超高，而且吃得飽飽的。推薦菜式：鮮鴨血超嫩滑、辣嫩牛肉，喜歡吃辣的建議必點！精選午餐肉用料實在，是瘦肉，比其他店裡的澱粉午餐肉好多了。大刀腰片，腰子片得很薄，一片攤開有手掌那麼大，涮熟了沒臊味。甜品必點草莓麻薯雪糕甜點。

地址： 深圳市寶安區創新路京基百納廣場5樓 交通： 地鐵11號線沙井站 營業時間： 10:00-22:00

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深圳美食推介2025｜12.老城鮮貝貝煲

內地很大熱的一間火鍋店，店內主打螺貝中釀滿特厚的蝦滑，除了可以食蜆肉外，又可以吃到超足料又鮮甜的蝦滑！必點之一的貝貝蝦滑只需¥28 ，配搭飽滿的蜆肉進食，一口享盡雙重鮮味！蝦滑只要變成橙色就可以食用，爽口鮮甜。第二必點生蠔除了貝貝煲之外，大家也可以叫猶如手掌般大的生蠔，大概¥10人民幣一隻就有，又大隻又新鮮，非常便宜，CP值極高！

地址： 福田會展中心東卓越INTOWN購物中心B1層 交通： 深圳地鐵10號線或1號線至「崗廈站」下車，步行約10分鐘到達 營業時間： 11:00-23:00

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深圳美食推介2025｜13.輝記炭燒海鮮（福田店）

曾經登上TVB節目《吃貨橫掃深圳》，是深圳人氣網紅炭燒海鮮店，啖啖蟹膏的惹味「火山辣蟹」、超大件酥炸生蠔、手臂般長的炭燒瀨尿蝦、串燒等，必定一試難忘。

地址： 深圳福田區南園路9號6 交通資訊： 1號線科學館站C出口 營業時間: 18:00-01:00

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