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日本牛肉飯｜松屋登陸香港毋須飛往日本吃牛丼　原來牛肉曾是日本禁品？

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

現在不用去日本也可以在香港吃到松屋的牛肉飯了！

【日本連鎖店/松屋/Matsuya/牛丼/日式美食】日本連鎖牛肉飯專門店「松屋」Matsuya於日前正式登陸香港，在佐敦莊士倫敦廣場正式開幕，並提供多款滋味牛丼，令港人大為興奮！有網民甚至發文表示，近日十分關注日本地震消息，短期內也不敢赴日旅遊，剛好松屋在港開幕，可以暫時止癮！

日本連鎖牛肉飯專門店「松屋」Matsuya於日前正式登陸香港！

松屋香港｜松屋引入多種日本口味牛肉飯

相信不少港人到日本旅行，都有光顧過價錢經濟實惠的松屋，而且必試招牌牛丼；來到香港首家分店，除了經典牛肉飯，還把多種日本口味，例如香蔥溫泉蛋牛肉飯、柚子蘿蔔蓉牛肉飯、鹽醬山藥泥牛肉飯都引入來港，粉絲們不用特地飛往日本就能吃到日式口味！

引入多種口味牛肉飯。

同場加映：13款日式烏冬鈉含量

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日本牛肉飯｜日本人曾經歷「禁肉令」時期

如今牛肉飯雖然貴為日本國民美食之一，大家去到日本都可以大大啖品嚐各種牛肉，但原來日本曾有一段時間，牛肉竟是禁品，日本人民都不能享用！

原來明治維新以前，日本人很少吃到牛肉，主要原因是當時佛教傳入日本，加上神道教都是推崇人們茹素，且認為牛肉是不潔之物，有身份的人都不屑食牛肉。此外，日本天皇為了保護農耕，於公元675年頒布了「肉食禁止令」，即每年四月至九月間禁食牛馬犬猿雞等，日本人向來聽天皇話，加上海產豐富，因此以海產作主食，根本不需要肉類，更何況是牛肉？

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松屋牛肉飯｜明治維新開始才有牛肉吃

直至明治維新開始才有所改變，明治政府把肉食視作改良日本人體質及文明開化的一個重要手段，因此積極在社會上推行吃肉強身，甚至天皇本人也帶頭吃牛肉。到了1879年，日本人就吃掉了3萬多頭牛，食牛文化火速蔓延，即由1868年明治維新開始，日本人正式吃牛的歷史至今原來只有不過156年。

如果明治維新時期沒有作出改革，不知道我們現在遊日，還能不能吃到美味的牛丼呢？

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