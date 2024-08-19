失眠懶人包｜打工仔壓力大一次服20粒安眠藥 藥劑師拆解5大安眠藥成分副作用【附對應症狀一覽】
撰文： 倪慧雯
發布時間： 15 分鐘前
最後更新： 14 分鐘前
【失眠／安眠藥／助眠／藥劑師／壓力／濫藥／副作用】香港人生活繁忙、工作壓力大，導致不少人都有失眠煩惱。香港醫院藥劑師學會會長兼註冊藥劑師蘇曜華接受TOPick訪問，就為大家拆解常見的安眠藥種類及對應症狀，同時解構多種助眠方法及安眠產品成效，教大家揀選適合自己的助眠方法。
最新影片：
壓力太大難入睡 食安眠藥變濫藥
不少都市人或者都受到失眠困擾，想借藥物輔助入眠，亦建議及早求醫、並且謹遵醫囑。蘇曜華分享病例指，過往曾有一名病人因工作壓力導致失眠，自行購買安眠藥服食未有求醫。結果久服之下，開始迷上服藥後神經鬆弛的感覺，便開始自行加藥，後來更每次服藥多達10至20粒，變成濫藥問題，不再是為了睡覺。
蘇曜華強調，其實出現失眠問題，應該先解決自身問題，例如病痛、情緒及壓力等問題，最後仍無法解決後，才應該嘗試用藥，經由醫生處方藥物劑量，則可避免出現耐藥性濫藥問題。
相關內容：戰勝失眠｜長期高壓工作4年來無藥不能睡 31歲女醫生靠4方法戒斷安眠藥自癒失眠
盤點4大失眠類型
蘇曜華表示，失眠一般泛指於充足的睡眠時間下，仍然感到睡眠質素或質量不足的情況。失眠大致可分為原發性和繼發性；另外坊間對失眠區分方法，多數根據患者受失眠問題困擾的時間長短來判斷：
治療失眠可大致分2大療法
蘇曜華解釋，治療失眠方法良多，大致上可分為藥物及非藥物療法，其中非藥物療法以認知行為療法為本，是治療失眠的第一線選擇，有研究顯示，其中「刺激調控（stimulus control）」及「睡眠限制（sleep restriction）」於非藥物療法中最為有效。
安眠藥5大類型及有效成分
蘇曜華指出，失眠治療方法良多，每種方法及藥物各有利弊，且因人而異，不過最重要仍然是要放鬆心情，而患者亦應與醫生商討最合適的治療方式。此外，雖然藥物療法對失眠有一定幫助，但一般建議短期使用。治療失眠的藥物大致可分為5類，如有藥物上的問題，可向醫生或藥劑師查詢：
|安眠藥類型
|常見有效成分
|對應症狀
|副作用及注意事項
|苯二氮䓬類(Benzodiazepines)
硝基安定(Nitrazepam)
氟硝基安定(Flunitrazepam)
咪唑安定(Midazolam)
有效緩和緊張和焦慮情緒
對於緊張和不安情緒而引致的失眠特別有效
用途較多、容易被濫用
長期服用或服用大劑量人士切勿隨便停服，應按醫生指示把劑量慢慢減少，以免產生脫癮情況
|非苯二氮䓬類
佐匹克隆(Zopiclone)
唑吡坦(Zolpidem)
|幫助入眠
較少副作用
藥力很快生效，但維持時間較短
減少服用後，甦醒後仍覺疲倦
有報告顯示，唑吡坦(Zolpidem)或可引致睡中異常(parasomnia)如夢遊
|抗抑鬱焦慮、穩定情緒的藥物
曲唑酮（Trazodone）
杜西平（Doxepin）
阿米替林（Amitriptyline）
抗抑鬱焦慮
穩定情緒
副作用較多
一般用於有情緒問題病人
|第一代抗組織胺(Antihistamine)
苯海拉明(Diphenhydramine)
氯苯那敏(Chlorpheniramine)
治療敏感徵狀如流鼻水、皮膚痕癢
但會使人有睡意，因此亦會應用於失眠治療
|患有青光眼、前列腺肥大和小便阻塞等病人需要小心使用
|類藥物營養品(Nutraceutical)、草藥
Melatonin(褪黑激素)
Valerian
|/
|目前尚未有大型研究發表，產品質素未有規範
此外，現時亦有一種新型安眠藥如萊博雷生（Lemborexant），則可以改善患者入睡所需時間，惟患者需確保有起碼7小時睡眠，以避免日間渴睡。這類藥物屬於處方藥物，患者不應自行購買，並且應在醫護人員評估和觀察下使用。
同場加映：專家分享4個睡眠貼士
同場加映：3種失眠狀況
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5