失眠懶人包｜打工仔壓力大一次服20粒安眠藥　藥劑師拆解5大安眠藥成分副作用【附對應症狀一覽】

【失眠／安眠藥／助眠／藥劑師／壓力／濫藥／副作用】香港人生活繁忙、工作壓力大，導致不少人都有失眠煩惱。香港醫院藥劑師學會會長兼註冊藥劑師蘇曜華接受TOPick訪問，就為大家拆解常見的安眠藥種類及對應症狀，同時解構多種助眠方法及安眠產品成效，教大家揀選適合自己的助眠方法。

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壓力太大難入睡 食安眠藥變濫藥

不少都市人或者都受到失眠困擾，想借藥物輔助入眠，亦建議及早求醫、並且謹遵醫囑。蘇曜華分享病例指，過往曾有一名病人因工作壓力導致失眠，自行購買安眠藥服食未有求醫。結果久服之下，開始迷上服藥後神經鬆弛的感覺，便開始自行加藥，後來更每次服藥多達10至20粒，變成濫藥問題，不再是為了睡覺。

蘇曜華強調，其實出現失眠問題，應該先解決自身問題，例如病痛、情緒及壓力等問題，最後仍無法解決後，才應該嘗試用藥，經由醫生處方藥物劑量，則可避免出現耐藥性濫藥問題。

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盤點4大失眠類型

蘇曜華表示，失眠一般泛指於充足的睡眠時間下，仍然感到睡眠質素或質量不足的情況。失眠大致可分為原發性和繼發性；另外坊間對失眠區分方法，多數根據患者受失眠問題困擾的時間長短來判斷：

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治療失眠可大致分2大療法

蘇曜華解釋，治療失眠方法良多，大致上可分為藥物及非藥物療法，其中非藥物療法以認知行為療法為本，是治療失眠的第一線選擇，有研究顯示，其中「刺激調控（stimulus control）」及「睡眠限制（sleep restriction）」於非藥物療法中最為有效。

安眠藥5大類型及有效成分

蘇曜華指出，失眠治療方法良多，每種方法及藥物各有利弊，且因人而異，不過最重要仍然是要放鬆心情，而患者亦應與醫生商討最合適的治療方式。此外，雖然藥物療法對失眠有一定幫助，但一般建議短期使用。治療失眠的藥物大致可分為5類，如有藥物上的問題，可向醫生或藥劑師查詢：

安眠藥類型 常見有效成分 對應症狀 副作用及注意事項 苯二氮䓬類(Benzodiazepines) 硝基安定(Nitrazepam) 氟硝基安定(Flunitrazepam) 咪唑安定(Midazolam) 有效緩和緊張和焦慮情緒 對於緊張和不安情緒而引致的失眠特別有效 用途較多、容易被濫用 長期服用或服用大劑量人士切勿隨便停服，應按醫生指示把劑量慢慢減少，以免產生脫癮情況 非苯二氮䓬類 佐匹克隆(Zopiclone) 唑吡坦(Zolpidem) 幫助入眠 較少副作用 藥力很快生效，但維持時間較短 減少服用後，甦醒後仍覺疲倦 有報告顯示，唑吡坦(Zolpidem)或可引致睡中異常(parasomnia)如夢遊 抗抑鬱焦慮、穩定情緒的藥物 曲唑酮（Trazodone） 杜西平（Doxepin） 阿米替林（Amitriptyline） 抗抑鬱焦慮 穩定情緒 副作用較多 一般用於有情緒問題病人 第一代抗組織胺(Antihistamine) 苯海拉明(Diphenhydramine) 氯苯那敏(Chlorpheniramine) 治療敏感徵狀如流鼻水、皮膚痕癢 但會使人有睡意，因此亦會應用於失眠治療 患有青光眼、前列腺肥大和小便阻塞等病人需要小心使用 類藥物營養品(Nutraceutical)、草藥 Melatonin(褪黑激素) Valerian / 目前尚未有大型研究發表，產品質素未有規範

此外，現時亦有一種新型安眠藥如萊博雷生（Lemborexant），則可以改善患者入睡所需時間，惟患者需確保有起碼7小時睡眠，以避免日間渴睡。這類藥物屬於處方藥物，患者不應自行購買，並且應在醫護人員評估和觀察下使用。

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