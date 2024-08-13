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公院二手藥｜HKTV Mall：已將有關商店下架不容違法行為　供應貨品疑涉科學園一間初創公司

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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網上社交平台周一爆出有市民，去年於網購平台HKTVmall懷疑買到公立醫院處方的一款瀉藥，印有公院病人標籤及姓名。HKTVmall表示，現正進行調查掌握事件全貌，亦透露商戶稱相關閉路電視片段及出貨相片已被移除，無法提供資料。醫管局就表示，非常關注事件，如發現涉及不法行為必定會嚴肅跟進。

資料顯示，科學園一間售賣健康產品的初創公司「Cura Health Limited」，與平台商戶名字吻合。醫院藥劑師學會會長蘇曜華表示，今次是首次於大型電商平台發現公院「二手藥」，提醒市民相關藥物品質與成效存疑，或致不適。

網上討論平台前日流傳，一名HKTV Mall的客戶從平台買得瀉藥「lactoluse」，藥物印有公立醫院的藥物標籤，顯示以佛教醫院處方，並列明病人姓名、使用方法、處方日期等，由一個白色大樽盛載。

HKTVmall証實一名客戶去年5月29日收取訂單貨品後，於7月9日回報產品問題。公司向商戶查詢，商戶稱由於距離出貨時間已超過一個月，相關閉路電視片段及出貨相片已被移除而無法提供資料，及後HKTVmall為客戶退款並安排回收產品。公司表示，現正進行調查掌握事件全貌，絕不容許商戶作出任何違法行為。一旦發現違規，將對商戶作出處分，嚴重者將終止其合約，有關商戶亦需承擔相關之法律責任。

醫管局發言人則表示，注意到有市民在網上討論區上載圖片，聲稱在網購平台購入公立醫院的病人藥物，非常關注事件。提醒市民不應擅自將藥物轉售或轉交他人使用，如發現不法行為必定會嚴肅跟進及轉交執法部門跟進。

科學園一間初創公司與涉事商戶名字脗合

根據網上資料，一間位於科學園的健康保健公司名字，與今次在HKTV Mall出售二手藥的商戶「CuraHealth」名字脗合。按照Linkedin的公司網頁亦顯示，該公司的商標與HKTV Mall平台一樣。該公司過去受訪時曾表示有創辨人營運藥房家族生意。本報今(13日)致電及電郵查詢，一概未獲回覆。

根據公司註冊處資料，「Cura Health Limited」於2019年5月創立，前身名為「盈萬家有限公司」。其中一名創辦人周熙晟是本港註冊藥劑師，另外亦同時為兩間公司董事。

香港科技園網頁則顯示，CuraHealth旗下一個名為CuraBox的商標，是一間月費訂閱基礎為用戶製作個人化補充品的公司，有專業的藥劑師團隊進行採購，挑選最合適的補充品。配合智能分析系統，可以為不同人製定出專屬的個人化補充品清單，為用家提供一條龍，專業的建議及嶄新的產品。

 

蘇曜華：公院「二手藥」曾出現   惟首次於大型電台平台有售

醫院藥劑師學會會長蘇曜華表示，以往在其他途徑曾經有類似事件發生，但一般會基於私隱問題，先撕走病人個人資料和公立醫院處方標籤，今次是首次在大型電商平台出現，並印有病人名字。他提醒，網上平台出售醫院或診所處方藥物，品質與成效存疑，如變壞可致腸胃不適。

 

 

 

 

 

 

 

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