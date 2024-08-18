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女人自強｜全職媽媽重投職場先做好2件事　Son姐贈搵工貼士：捱得已好有用

家事百科

撰文： 林綺玲

發布時間： 40 分鐘前

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女人自強｜全職媽媽重投職場2大貼士　Son姐贈金句：捱得已經好有用

【Executive Mommy/強人爸媽/全職媽媽/獵頭公司CEO/職場貼士/張慧敏Son姐】不少女性結婚產子後，會選擇犧牲事業做全職媽媽，給予孩子最好的照顧。當孩子上了幼稚園、小學，或不幸遭逢婚姻失敗，全職媽媽想重投職場，卻因與社會脫節未能覓得職位。獵頭公司CEO張慧敏（Son姐）建議全職媽媽首先要尋回自信，並需盡快接觸社會多見識，機會就會自然來臨。

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女人自強｜全職媽媽是偶像

身為單親媽媽多年的Son姐，無論在家在職都是女強人，是女人自強的典範。原來在Son姐心目中，全職媽媽們才是最令她欽敬的人。

不少朋友和讀者都很羨慕我，讚我很強勁、很厲害。其實我想告訴你們，全職媽媽才是我偶像。你要愛一個家，愛到一個怎樣的地步，你才願意犧牲自己的事業？

張慧敏（Son姐）呼籲欲重返職場的全職媽媽，首先不要覺得自己廢，第二要盡快多接觸其他人，切勿與社會脫節。（陳慧安攝）

女人自強｜全職媽媽貢獻常被忽視

全職媽媽有汗出無糧出，外人常以為全職媽媽等於少奶奶，其實照顧小朋友和打理家頭細務，工時長過返工，可是往往被家人忽視所作的貢獻，更被嘲諷只懂收家用。Son姐要給這些媽媽一記當頭棒喝，為頭家犧牲自我，不一定能感動到家人。

「時代進步了很多，但我覺得很多女性，還是撕不掉那個自我犧牲去成就一個家的精神。對不起，其實這是沒有價值的，一個家多你一個洗碗，少你一個洗碗，都不成問題。」

單親媽媽Son姐養大一對仔女Tiffany和Timothy，兩人下廚孝敬媽媽。（陳慧安攝）

女人自強｜相信自己 不能與社會脫節

不少媽媽們待孩子上幼稚園或小學後，欲重投社會幫補家計；甚至有媽媽遭逢家變，迫不得已要靠自己養家，卻因脫節多年難以獲聘，Son姐認為首先要相信自己。

第一件事不要覺得自己廢！你單是捱得，已經是一項很有用的條件。千萬不要坐在家中收埋自己，覺得自己不行，沒有人要，我脫節了。你愈是這樣想，你就永遠走不出來。

為頭家付出很多得不到認同，心中難免會感到屈結。所以Son姐提醒所有全職媽媽絕不能與社會脫節，不要只顧煲劇，盡量抽時間出去接觸社會，參與烹飪班、編織班等成人興趣班，擴闊生活圈子。「多與不同年齡的人聊天，透過聆聽他們的說話，慢慢個人打開了，你就發覺其實你有很多可能性。」

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女人自強｜重投職場的工種建議

Son姐建議想重投職場的媽媽，如果不是有特別專長，可以先考慮一些毋須高學歷、高知識的工種，例如做陪月、照顧嬰兒等，坊間也有很多鐘點工作，或可加入一些家務助理公司。「你每天都要洗衣服、煮飯、打掃，其實這些都有很多工作，甚至加入一些公司，可以派工作給你的。」

她又留意到近年便利店和飲食業都聘有大量「師奶級職員」，故此她鼓勵媽媽們勇敢嘗試見工，吸取經驗也好，「很多飲食業都是靠『師奶萬歲』，你覺得師奶不行嗎？」

Son姐讚揚全職媽媽本身已經好打得，只不過需要一份自信心，並努力學習。（陳慧安攝）

倘若暫時未能獲聘，也可踏出第一步先做義工，多接觸社會。她指「母親的抉擇」長期都需要義工去幫忙照顧BB和換尿片，媽媽們一定做得到。

Son姐深信只要媽媽肯踏出第一步，必然會有進步，她舉例以前沒有人懂得用智能電話，只會打出打入，現在人人都懂得用WhatsApp，更懂得用WhatsApp Call對話。所以女人要自強，不必靠任何人，只要願意接觸社會去尋找學習機會。

我們現在真是頭頂一片天，我希望大家要有信心。作為一個全職媽媽，你已經極打得了，只不過需要一份自信心，並努力學習！」

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