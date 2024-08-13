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國寶來港｜消息：楊潤雄本周再赴四川　跟進大熊貓來港安排

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發布時間： 1 小時前

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李家超上月到訪四川，爭取新一對大熊貓國慶前到港。（資料圖片）

中央向香港贈送新一對大熊貓，據了解，文化體育及旅遊局局長楊潤雄本周將會再到四川跟進相關安排，可望下月26日安排大熊貓抵港，並要本港進行30日隔離檢疫。海洋公園早前表示，正為大熊貓安排合適居所。有旅遊界期望，待大熊貓來港有更清晰安排後，希望與園方加強溝通，在入場參觀做好準備。

特首李家超與楊潤雄及海洋公園代表，上月初到訪四川都江堰大熊貓基地，當時已選定新一對約5至8歲的大熊貓，而李家超早前更表示，會爭取在十一國慶前安排一對大熊貓來港，更期望牠們在香港誕下新一代。

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據了解，楊潤雄本周會再到四川，跟進大熊貓來港安排。按照做法，大熊貓來港前，要在四川隔離30日，到港後亦要隔離檢疫30日，待適應海洋公園的新居所後，才會同市民見面。

海洋公園專家及護理人員早前已派員到四川，了解新一對大熊貓的習性。消息指，園方將運送竹子到四川，讓牠們熟習海洋公園的竹子味道。海洋公園亦為大熊貓設計居所，會添置攀爬架、樹木和玩水等設施。至於大熊貓樂樂和盈盈，園方透露在今年春天有發情徵狀，亦有進行交配，期望有好消息。

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