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打擊濫用公屋│「何伯」、「何太」被指濫用公屋　房署：已發信提醒惟未收到加名申請 

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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高調接受電視節目追訪的「何伯」、「何太」被指濫用公屋，房署表示已多次提醒承租人，如需讓非戶籍家庭成員在公屋單位居住，必須盡快辦理加名手續，惟至今未收到加名申請。

近日引起社會討論的「何伯」和「何太」懷疑濫用公屋事件。房屋署署長羅淑佩日前接受傳媒專訪時表示，正嚴肅調查有關個案，強調若發現有違規必定執法。房署表示，就這宗個案已多次提醒承租人，如需讓非戶籍家庭成員在公屋單位居住，必須盡快辦理加名手續，否則會根據租約條款採取行動，並已發信通知有關要求。而至今房署並沒有收到住戶的加名申請。

房署指出如承租人持續讓非認可人士在公屋單位居住，違反有關租約條款規定，房委會會考慮向承租人發出「遷出通知書」，終止租約。而根據房委會與租戶的租約訂明，公屋單位只能作為承租人及在租約登記名單所列之家屬居住之用，而現行政策下，戶主可申請將配偶加入戶籍內。

房署署長羅淑佩表示，房屋署的調查仍然進行中，指個案受大眾關注，而當事人比較高調、其左鄰右里亦很關心，但強調房屋署做事要講事實及證據，會認真嚴肅跟進，若發現有違規必定會執法。她又提醒，根據公屋租約條例，不列在住戶名冊上的人士，不能長居於相關公屋單位。

據報，近日「何伯」、「何太」已搬往酒店居住，並於酒店開直播要求與房屋局局長何永賢對話，「何太」說：

我需要同何局長對話！我星期五已經同你啲房屋署職員傾好咗，我遵從你哋柯打，從嗰日開始我老公已經冇再喺嗰度住，點解你仲要出一封信壓逼我？咩意思？想加害我定點？

「何伯」亦和應稱：

我要求同局長談判！縱容下屬逼害市民！揸住雞毛當令箭！

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