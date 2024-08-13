日本地震｜港人如常出發遊日　日媒稱地殼未有異常或周四結束預警

▲ 日本鹿兒島上周四（8日）亦發生地震，有房屋損毀嚴重。(新華社圖片)

日本上周四（8日）發出南海海槽巨大地震預警，港府周一（12日）亦提醒在日本或計劃赴日的港人提高警惕，留意當地最新公布。不過今日（13日）本港機場仍有不少市民無懼地震及颱風夾擊日本，如常出發到當地旅遊。不過日本氣象廳昨表示，預警發出後，截至今日，未有發現地殼變動異常情況；當地指出若再沒有異常，預警將於本周四（15日）下午起結束。

日本九州宮崎縣上周四（8日）7.1級地震後，日本氣象廳首次發布巨大地震預警，提醒民眾預備應對未來一周的餘震及大海嘯。日本共同社報道，相關地區的酒店和旅館出現「退訂潮」，愛媛縣的道後溫泉旅遊區，便有逾1,000名旅客退訂。

日本氣象廳昨表示，截至今日中午，南海海槽範圍內觀測到震度1以上的地震共有23次；而今早已有超過24小時沒有發生地震。日本傳媒今日引述日本內閣府消息指，若地震活動與地殼變動沒有變化，將在周四（15日）下午5時結束地震預警。

不過日本同時面對3個熱帶氣旋夾擊，香港天文台預測，其中熱帶氣旋「安比」會在未來兩三日逐漸增強，預計本周五（16日）下午最接近日本，橫過日本以南海域並靠近本州東部一帶；另兩個熱帶氣旋「山神」及「悟空」亦正靠近日本北部。

大地震及颱風陰霾下，市民今早如常出發到日本旅遊。有市民稱機票無法退款，只能如期出發，已購買旅遊保險，並下載了接收地震消息的手機應用程式，不去海邊等景點；亦有市民表示，已記低入境處求助熱線及中國駐日本大使館的聯絡方法，以備不時之需。

香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，未來5至6日，本港有30個旅行團出發到九州，涉及700人，超過9成團友有買保險；她又指業界應對突發天災具備經驗，可即時更改行程、聯絡酒店安頓旅客等。保險業聯會就指，若在上周四（8日）日本地震後才買旅遊保險，而其後的地震若被界定為餘震，相關地震的旅程損失或不獲賠償。

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