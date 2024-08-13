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就業調查｜6.6%大學畢業生離港、「躺平」創新高　料涉移民門檻降及富裕家庭支持

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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去年8間資助大學畢業生選擇「不求職或離港」比率達6.6%，創歷年新高，。（資料圖片）

大學畢業生離港及「躺平」趨勢持續！大學教育資助委員會（UGC）最新公布數據顯示，去年8間資助大學畢業生選擇「不求職或離港」比率再破頂達6.6%，創下至少20年新高，其中城大及浸大畢業生相關比率更達1成或以上。因此，去年只有71.7%受訪8大畢業生「全職就業」，亦創至少20年新低。

有大學解釋有部分學生因移民或工作假期等而離港。人力資源顧問分析，內地生近年留港意慾減少，加上歐美國家移民門檻降低，吸引本地年輕人向外闖，造成本港人才流失，同時本港有不少富裕家庭，足以支持子女選擇暫時躺平。

僅7成全職就業　20年新低

2022/23學年8大共有20,773名全日制學士學位課程畢業生，截至去年底有17,762人（85.5%）回覆大學問卷調查，經UGC整合結果發現僅71.7%受訪8大畢業生獲全職就業，按年減1.7個百分點；翻查UGC公布自2003/04學年以來數據，去年大學畢業生全職就業率創下至少20年新低；另有16.6%畢業生選擇繼續升學，與前年相同。

至於回覆「其他」就業情況，即包括「未有求職者」、「已移民的本地生」及「返回原居地升學或就業的非本地生」，3類學生共佔6.6%（1,175人），按年升1個百分點，亦創有紀錄以來最高。

翻查近20年數據，這項「不求職或離港」的比率，多年來維持低於3%，早年更低於1%；但直至2019年突然急升近1個百分點至3.87%，2020年及2021年再分別錄得5.45%及6.33%，連續3年刷新紀錄；前年微跌至5.55%，去年又再回升及破頂達6.6%。

城大浸大最高　佔近1成

除了香港大學之外，其餘7間資助大學相關比率均高於4%，以城市大學錄得11.38%最高；其次是浸會大學9.77%，理工大學及嶺南大學亦高於7%。

本報向較高比率的首4間大學查詢相關畢業生去向詳情，浸大指少數會選擇移民、返回原居地，或籌劃進修及創業等；嶺大則指涉及參與工作假期計劃或個人原因等；城大僅稱隨着本港鼓勵創科發展，相信畢業生會有更多元出路；理大則稱會為學生提供就業支援。

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥表示，跟其他繁榮城市一樣，本港一些家庭較有經濟實力，可容讓子女畢業後不求職暫時「躺平」，部分年輕人亦較「有個性」，或因工作地點較遠而拒絕工作等。同時，近年愈來愈少內地生希望留在香港工作，「近十年內，內地經濟發展好好，內地生唔會好似廿年前咁留喺香港。」加上本地疫後經濟復甦不似預期，歐美國家放寬移民限制，亦吸引到若干年輕人往外闖。

記者：馮琪雅

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