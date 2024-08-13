畢業薪酬｜八大畢業生平均年薪31萬升3.6%　3類課程薪金穩佔榜首

▲ 去年平均年薪最高的是香港大學畢業生，高達38.5萬元。（資料圖片）

大學教育資助委員會（UGC）數據顯示，8間資助大學上屆畢業生平均年薪錄得31.4萬元，推算平均月薪26,167元，按年升3.63%：平均年薪最高的是香港大學畢業生，高達38.5萬元，按年升3.77%。

科大32萬排第4 8大唯一下跌

根據教資會公布，截至去年底錄得2022/23學年學士畢業生平均年薪為31.4萬元，同樣有開辦醫科課程的香港大學及中文大學排頭兩位，分別為38.5萬及37.6萬元，按年升3.77%及1.08%；培訓教師為主的教育大學畢業生，平均年薪36.3萬元，按年升4.31%；科技大學則32萬元排第4位，較前年微跌不足1%，為8大之中唯一一間大學畢業薪酬錄得跌幅。

浸會大學畢業生平均年薪25.9萬元，按年急升9.28%，升幅最高；理工大學亦升6.93%至29.3萬元；嶺南大學則升5.78%至23.8萬元；城市大學微升0.37%至26.9萬元。

8大各類學士課程畢業薪酬均錄得按年升幅。最高薪的繼續是「醫科、牙科和護理科」，平均年薪50.6萬，即推算月薪逾4.2萬元，按年微升1.8%；「教育科」以平均年薪37.5萬排第2位；緊隨其後的「商科和管理科」則是29.5萬元。最低的仍然是「文科和人文科學科」，平均年薪26.9萬元。

記者：馮琪雅

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