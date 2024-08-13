高官外訪｜陳國基鼓勵在浙企業利用香港　拓展國際市場

▲ 政務司司長陳國基與「共創明『Teen』計劃」杭州學習團的學員一同參觀杭州國家版本館。（政府新聞網）

政務司司長陳國基今日繼續訪問杭州，他中午到訪中國（杭州）人工智能小鎮，參觀初創企業「強腦科技」。陳國基鼓勵在浙企業利用香港優越營商環境、創新發展機遇和豐富多元人才庫，以香港作為推進創科合作、拓展國際市場的據點。

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陳國基下午則出席由浙江省香港商會舉辦的聚會，向數十名在浙港人和港商代表了解其在浙江的最新發展隨後與浙江省副省長廬山會面，就深化浙江省與香港合作交換意見。陳國基表示，浙港兩地相關政府部門和機構正全力推進合作協議落實到位，在金融、科技創新、經貿、航空、教育、青年、文化和旅遊等領域進一步加強交流合作。

立會教育事務委員會明轉蘇州考察

另外，教育局局長蔡若蓮今日聯同立法會教育事務委員會考察團繼續在上海考察，上午先後參訪兩個愛國主義教育基地，分別是中共一大紀念館和上海四行倉庫抗戰紀念館。



蔡若蓮與考察團下午跟上海市教育委員會領導會面，就滬港高等教育和職業專才教育合作交換意見，以及探討如何進一步為香港青年到內地升學交流提供支援。

考察團明日繼續在上海的職務考察，將與當地創科機構交流，並於下午啓程前往蘇州。

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