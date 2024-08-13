食物安全｜台灣小美「黑糖珍奶雪糕」含菌超標近10倍　OK便利店入口無流入市面

▲ 食安中心表示，抽查發現台灣小美「黑糖珍奶雪糕」一個樣本含菌量超標近10倍，由OK便利店入口，並無流入市面。（小美官網）

食物安全中心今日（13日）公布，一款台灣進口預先包裝冰凍甜點的樣本被檢出總含菌量超出法例上限，其中一個樣本的總含菌量為每克54萬個，超出法例規定近10倍。中心指，有關批次食品已被封存，並無流出市面，正跟進事件。

涉事樣本為台灣小美的「黑糖珍奶雪糕」，由OK便利店進口。食安中心表示，透過恆常食物監察計劃，在進口層面抽取上述冰凍甜點的樣本進行檢測。結果顯示，3個樣本的總含菌量分別為每克6.3萬個、每克8.2萬個和每克54萬個，超出法例上限。



根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於5萬個細菌。而其中一個樣本的總含菌量為每克54萬個，是法例上限的10.8倍。

▲ 食安中心表示，抽查發現台灣小美「黑糖珍奶雪糕」一個樣本含菌量超標近10倍，由OK便利店入口，並無流入市面。（小美官網）

違例者一經定罪，最高可處罰款1萬元及監禁3個月。總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。中心表示，會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。

發言人表示，已知會涉事進口商上述違規事項。調查顯示受影響批次的產品仍存於進口商貨倉，已全數封存，沒有流出市面。中心會暫時撤銷較早前簽發予有關進口商銷售該款產品的批准。

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