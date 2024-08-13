公院二手藥｜醫管局：藥物去年處方正聯絡病人了解　政府：循未經註冊藥劑製品調查

▲ 醫管局表示，相信藥物是病人去年出院時獲處方，正聯絡病人了解事件。(資料圖片)

網上社交平台周一爆出有市民，去年於網購平台HKTVmall懷疑買到公立醫院處方的一款瀉藥，印有公院病人標籤及姓名。醫管局發言人深夜出稿，指非常關注網上購物平台有人懷疑出售公立醫院病人藥物的事件。醫管局已展開調查，若發現當中涉及不法行為，醫管局必定會嚴肅跟進及轉交執法部門調查。

局方表示，網上圖片追查有關藥物的來源，相信有關藥物是一名曾入住香港佛教醫院的病人，在2023年出院時獲醫生處方服用的藥物。局方已聯絡有關病人進一步了解事件。

醫管局提醒市民，任何人試圖以不當手段取得藥物可能會觸犯法例。醫管局發言人說，市民不應購買來歷不明的藥物，除了有可能觸犯法例外，藥物的品質亦沒有保證，服用後有可能對健康構成影響。



發言人表示，醫管局一向有嚴謹程序，處理和銷毁未使用藥物，包括過期或病人沒有領取的藥物，防止有關藥物被不當使用。有關藥物有妥善管理，儲存紀錄以至派發等程序，均清晰明確。如果有人刻意轉售病人藥物圖利，醫管局會予以譴責，亦會採取相應行動跟進。醫管局呼籲售賣藥物的商戶，不應售賣來歷不明的藥物，如對藥物來源有懷疑，應向相關執法及監管部門舉報。



醫管局一直非常重視處方藥物的安排，會繼續檢討及優化有關安排，其中包括有關收費的安排，以達至減少浪費及妥善運用資源的目標。

政府：高度關注事件 循非法銷售未經註冊藥劑製品方向調查

政府發言人則表示，高度關注網上平台出現懷疑轉售公立醫院病人的藥物，並會嚴肅處理事件。政府重申衞生署一直有既定機制監察本港市場上（包括互聯網）銷售的健康產品及藥劑製品。衞生署正聯繫醫院管理局以嚴肅調查有關事件，並會果斷採取適當執法行動。就此個案，衞生署會循非法銷售未經註冊藥劑製品方向調查。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】