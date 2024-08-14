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中年好聲音｜疑被債主爆欠債超過80萬　梁浩銓認衰：我之前做錯咗

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《中年好聲音》參賽者梁浩銓被揭負債累累！

TVB《中年好聲音》參賽者梁浩銓是非纏身，已婚的他與人妻曹敏寶（Mable）傳緋聞之外，最近更有疑似「債主」於《中年好聲音》Facebook粉絲討論區向現時經營音響工程公司生意的梁浩銓「追數」！

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梁浩銓被「追數」

疑似「債主」發長文指梁浩銓的「罪行」：「中年好聲音第一屆第十二強梁浩銓欠本人數萬，本人誤墮梁浩銓音響工程投資陷阱，已多次追討不果，由年頭年三十晚開始追討，連二月中幫佢番咗兩日Part Time嘅人工都無出，嗰度每日番咗12個鐘，直到現在足足三個月仍未能追討，梁浩銓用咗好多藉口不還錢，經常用轉頭入、戶口被凍結、網上銀行用不到為藉口。」

疑似「債主」續指：「我開頭以為佢剩係欠我一個人錢，原來唔係，佢開咗債主群組，加晒佢欠人錢嘅債主入去（包括我），欠嘅數目超過80萬，但一蚊都無還過畀我哋，我哋成班苦主，搵極佢都搵唔到，佢剩係識得逃避，我之前已經爆過佢欠款嘅事，佢喺被訪問中話會處理，但到而家無處理過。」

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梁浩銓：我之前做錯咗

疑似梁浩銓是有回應債主，他指自己曾有逃避，並表示現時會承擔問題：「感謝大家，同大家講聲對唔住，我之前做錯咗，但希望大家高抬貴手，而更加希望我可以儘快解決咗呢個問佢。」

相關的「追數」帖文已被刪去，而梁浩銓回覆傳媒時直認自己欠債，指總數是比80萬還要多，並說：「我亦都不斷工作去填補呢啲款項，都有同債主們協商。」

雖則梁浩銓被債務纏身，但似乎仍無阻其心情，事關他於8月初參與晚宴演出，兼且在合照中都笑容滿面。

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梁浩銓曹敏寶傳緋聞

現年38歲已婚曹敏寶（Mable）在今年初傳與同屆《中年好聲音》參賽者、同樣已婚人夫梁浩銓傳發展婚外情，更因此被TVB雪藏。至於梁浩銓，在緋聞爆出後把社交平台帖文全清空，並表示與正懷孕的太太暫時分居。

後來，梁浩銓澄清與太太已和好如初，指太太是不太喜歡他從事幕前工作。

曹敏寶近日受訪時表示與梁浩銓已沒聯絡，更指遇上丈夫是她最幸福的事。可是當提到丈夫時，曹敏寶激動爆喊，更一度太激動要暫停數分鐘再繼續受訪。

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