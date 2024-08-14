  • 30°C
香港時間 : 2024814日 (三) 11:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本地震｜日本「巨大地震警報」僅維持一周？　專家揭原因竟與科學無關　氣象廳：暫未發現地殼異動

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

日本氣象廳發出「巨大地震警報」並維持一周，專家揭露原因與科學無關。

【日本地震／宮崎縣／7.1級地震／南海地震／南海海槽地震臨時情報／巨大地震注意警報／地殼異動/維持一週/科學】日本九州宮城縣上周四（8日）下午發生黎克特制7.1級大地震，日本氣象廳同日晚間發布「巨大地震注意警報」，指未來一周發生8級以上大地震的機率較平時更高，呼籲日本關東至九州地區太平洋沿岸居民提高防災意識。不過警報為何僅維持一周？有當地專家稱，警報時效與科學無關。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜血小板急跌恐患「紫斑症」？醫生拆解發病成因+4大治療方法

綜合日媒報道，當地著名地震學家、京都大學榮譽教授梅田康弘表示，這次地震的震央日向灘，每20至30年就會發生一次黎克特制7級左右的強震。而今次地震屬於「逆斷層型」，與南海海槽地震的震源機制相同，但規模卻不一樣。南海海槽範圍達700公里以上，上周四（8日）的日向灘則為40公里，面積僅為南海海槽的1%；不過由於震源機制相同，是次地震亦有可能會促進南海海槽地震發生，因此外界仍需多加警戒。

點擊圖片放大
+11
+10

至於「巨大地震注意警報」的時間為何僅維持一周？他就指，綜觀過去全球發生的1,400次強震，有6次7級強震發生後，在一周內再出現8級地震，而今次地震帶的南海海槽在未來30年內發生強震的機率為70%至80%，繼8日發生7.1級地震後，一周內發生8級地震的機率則大約為0.5%，是平時的5倍，因此氣象廳決定發出相關預警。

梅田康弘又補充，另一個原因與科學無關，而是因為內閣府判斷民眾能夠容忍居於避難所的時間約為一周左右，如果超過一周，民眾會容易感到身體不適，恐怕難以維持社會活動。日本氣象廳地震火災技術調查課長束田進則表示，雖然一周內不一定會發生特大地震，但希望民眾與整個社會能趁此機會重新檢視防災對策。

引民眾恐慌 日本出現搶購潮

在日本氣象廳首度發布「南海海槽地震警報」後，當地民眾擔心可能再次發生特大地震，各地超市紛紛出現一波搶購食物、飲用水和日常用品的熱潮，酒店亦出現退訂潮。有在日台灣人在大阪見到不少人在超市「水一箱一箱地搬」，形容「日本人都進入備戰狀態」。

點擊圖片放大
+6
+5

更多相關報道：日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生

日本氣象廳在發布警報後密切觀察地殼活動，截至周二（13日），暫未發現地殼有不尋常活動，或地震活動有特別改變。東瀛遊執行董事禤國出席電台節目時表示，目前有約80個香港旅行團在日本不同地方，總共約2,000名團友，行程並未作出改動，新團亦如常出發。此外他亦指出，由於警報只是警示而非發出紅色或黑色外遊警告，因此若已報團的團友若取消行程，並不會獲得退款。

另一方面，日本政府日前預計南海海槽地震發生時，部分地區將出現最大震度7級的劇烈搖晃，海嘯高度超過30公尺、30都府縣死者將超過32萬人，因此呼籲民眾要固定家具、儲備水和食物、事先確認避難地點與移動路線等。對此梅田康弘就指出，如果民眾都未進行防震措施，死者才會高達32萬，只要大家細心做好防震對策，就能減少災情發生。

點擊圖片放大
+7
+6

更多相關報道：日本地震｜日本罕發「南海海槽地震警報」民眾恐慌現搶購潮　氣象廳：地震仍活躍未觀測到異常

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
10:24 2024/08/12
日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生

你可能感興趣

日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
10:24 2024/08/12
日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
健康問題 網絡熱話 旅行團 宮崎 九州 日本 地震

最高瀏覽

染髮風險｜婦人常染髮確診膀胱癌 　醫生揭做錯1件事惹禍 2種顏色要避染
染髮風險｜婦人常染髮確診膀胱癌 　醫生揭做錯1件事惹禍 2種顏色要避染
小三坐正︱才子徐緣向「小三」前港姐求婚成功　前妻揭兩度出軌怒斥拆散頭家
小三坐正︱才子徐緣向「小三」前港姐求婚成功　前妻揭兩度出軌怒斥拆散頭家
急症室最長等候時間（08月14日 時間04:05）
急症室最長等候時間（08月14日 時間04:05）
網絡熱話｜拒將LV手袋放地上　内地女累航班延誤1小時　下場曝光大快人心
網絡熱話｜拒將LV手袋放地上　内地女累航班延誤1小時　下場曝光大快人心
飲食攻略｜曾心肌梗塞入ICU險死　54歲名醫甩不良習慣　6大飲食改變激減20kg
飲食攻略｜曾心肌梗塞入ICU險死　54歲名醫甩不良習慣　6大飲食改變激減20kg