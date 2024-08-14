日本地震｜日本「巨大地震警報」僅維持一周？　專家揭原因竟與科學無關　氣象廳：暫未發現地殼異動

▲ 日本氣象廳發出「巨大地震警報」並維持一周，專家揭露原因與科學無關。

【日本地震／宮崎縣／7.1級地震／南海地震／南海海槽地震臨時情報／巨大地震注意警報／地殼異動/維持一週/科學】日本九州宮城縣上周四（8日）下午發生黎克特制7.1級大地震，日本氣象廳同日晚間發布「巨大地震注意警報」，指未來一周發生8級以上大地震的機率較平時更高，呼籲日本關東至九州地區太平洋沿岸居民提高防災意識。不過警報為何僅維持一周？有當地專家稱，警報時效與科學無關。

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綜合日媒報道，當地著名地震學家、京都大學榮譽教授梅田康弘表示，這次地震的震央日向灘，每20至30年就會發生一次黎克特制7級左右的強震。而今次地震屬於「逆斷層型」，與南海海槽地震的震源機制相同，但規模卻不一樣。南海海槽範圍達700公里以上，上周四（8日）的日向灘則為40公里，面積僅為南海海槽的1%；不過由於震源機制相同，是次地震亦有可能會促進南海海槽地震發生，因此外界仍需多加警戒。

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至於「巨大地震注意警報」的時間為何僅維持一周？他就指，綜觀過去全球發生的1,400次強震，有6次7級強震發生後，在一周內再出現8級地震，而今次地震帶的南海海槽在未來30年內發生強震的機率為70%至80%，繼8日發生7.1級地震後，一周內發生8級地震的機率則大約為0.5%，是平時的5倍，因此氣象廳決定發出相關預警。

梅田康弘又補充，另一個原因與科學無關，而是因為內閣府判斷民眾能夠容忍居於避難所的時間約為一周左右，如果超過一周，民眾會容易感到身體不適，恐怕難以維持社會活動。日本氣象廳地震火災技術調查課長束田進則表示，雖然一周內不一定會發生特大地震，但希望民眾與整個社會能趁此機會重新檢視防災對策。

引民眾恐慌 日本出現搶購潮

在日本氣象廳首度發布「南海海槽地震警報」後，當地民眾擔心可能再次發生特大地震，各地超市紛紛出現一波搶購食物、飲用水和日常用品的熱潮，酒店亦出現退訂潮。有在日台灣人在大阪見到不少人在超市「水一箱一箱地搬」，形容「日本人都進入備戰狀態」。

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日本氣象廳在發布警報後密切觀察地殼活動，截至周二（13日），暫未發現地殼有不尋常活動，或地震活動有特別改變。東瀛遊執行董事禤國出席電台節目時表示，目前有約80個香港旅行團在日本不同地方，總共約2,000名團友，行程並未作出改動，新團亦如常出發。此外他亦指出，由於警報只是警示而非發出紅色或黑色外遊警告，因此若已報團的團友若取消行程，並不會獲得退款。

另一方面，日本政府日前預計南海海槽地震發生時，部分地區將出現最大震度7級的劇烈搖晃，海嘯高度超過30公尺、30都府縣死者將超過32萬人，因此呼籲民眾要固定家具、儲備水和食物、事先確認避難地點與移動路線等。對此梅田康弘就指出，如果民眾都未進行防震措施，死者才會高達32萬，只要大家細心做好防震對策，就能減少災情發生。

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